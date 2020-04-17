Pokemon早期未公開資料流出！曾經開發皮皮封面「粉紅版」？

在 2018 年，一位青少年駭客盜用了某位任天堂員工的身分，讓他能夠從日本任天堂官方的資料庫中獲取了一些從未公開的重要機密資訊。雖然東窗事發之後，這位駭客得面臨 3 年的牢獄之災，但他所發現的內部資訊中包含了不少來自《寶可夢》（寵物小精靈／Pokémon) 系列早期設計的細節。而這位駭客也強調他手頭上仍然握有許多尚未公開的相關細節。直到現在，似乎又有更多相關資訊逐漸浮出檯面。

2020 年 4 月中，一篇於 4chan 論壇的匿名貼文談論到《寶可夢》Game Boy時期一款被取消的作品。根據貼文者所提供的資訊，開發商 Game Freak 曾經一度考慮要開發《寶可夢：粉紅版》(Pokémon Pink) ，或許是希望能夠搭配《寶可夢：黃版》一同發售。

在爆料者所發現的資料中，找到了一個與《寶可夢：粉紅版》有關的細項資料，但並沒有挖掘出任何實際完成的人物、地圖或寶可夢設計，暗示了這款作品在當時可能只是處於概念階段而已。依照粉絲猜想，認為這款《寶可夢：粉紅版》將會比照類似《寶可夢：黃版》的設計，讓玩家與皮皮一同踏上冒險。有趣的是，在皮卡丘出現之前，皮皮在最初的設計中，就是屬於《寶可夢》系列的代表吉祥物，因此當時會出現這款遊戲的概念似乎也合情合理。

除此之外，這次的外流消息中還包含了一些《寶可夢》初代作品的早期設計圖，以及部分寶可夢最初原定的英文名稱。曾經整理過許多《寶可夢》相關傳聞與細節的推特帳戶 Dr. Lava 也在最新的貼文中揭露了與這波外流資訊有關的細節。

「最新情報：《寶可夢》原型地圖設計。 更多關於我在昨天那幾篇推特中提到的《寶可夢：藍／黃版》原始碼相關細節。如圖所示，這次的外流情報也包含了第一世代的原型地圖設計。目前這批外流消息尚未完整，在接下來的幾週會有更多細節公開。」

「另一些有趣資訊，就是許多寶可夢早期暫定的英文名稱。例如，六尾 (Vulpix) 最初稱為Foxfire，烈焰馬 (Rapidash) 原本叫Gallop，而小拉達 (Rattata) 最初叫Korattavar。」

（@DrLavaYT/Twitter圖片）

更令人好奇的是，這批外流資訊還包含了許多音頻檔，內容暗示 Game Freak 希望能讓遊戲聽起來更加接近《寶可夢》的動畫系列。即使他們也在《寶可夢：黃版》的遊玩內容與劇情嘗試了類似的設計，但皮卡丘的聲音卻在設計上令他們十分頭痛。因此，他們對於叫聲近似動畫的計畫，也在技術的限制下而作罷。

寶可夢社群的玩家們也認為此外流消息有著不小的可信度，畢竟初代作品的細節和原始碼都難以造假。而在接受外媒 Polygon 的訪談時， Dr. Lava 聲稱他已經與這些消息的最初外流者取得聯繫，而這群駭客也聲稱他們還握有許多尚未於2018年公開的資訊。

「我並不認為規模如此龐大的爆料是刻意捏造的」Dr. Lava 表示。「多年以來，都曾經出現過許多原檔資料外流的情況，但從來就沒有出現過規模如此龐大且具有說服力的資訊。」

此外，Dr Lava 也向 Polygon 表示他認為還有許多與任天堂遭駭事件有關的細節資訊到目前為止都還未正式曝光。「雖然有大概一半以上都還沒有公開」他表示。「但似乎我們已經看過比較有趣的部份了。」

▼▼▼相關圖輯：即睇DLC公布咗邊啲新精靈/超極巨化，有御三家有神獸▼▼▼

+ 22 + 21 + 20

延伸閱讀：

米德加外也想飆車！Pornhub《FFVII重製版》搜尋度爆增7631%，蒂法衝第一

無法抵擋的解說魂！美水族館因疫情關閉那就在《動森》中導覽吧

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO