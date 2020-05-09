《鬼滅之刃》漫畫發行量突破六千萬！最新20卷附送16種超靚明信片

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人氣漫畫《鬼滅之刃》官方宣佈了原作漫畫系列累積發行突破了6000萬本，數據繼續增長！

集英社於近日公佈了人氣漫畫《鬼滅之刃》加上預定5月13日發售的20卷(包含電子版)的累積發行超過6000萬本的消息。系列累計今年2月發售19卷的時候4000萬本突破，今次大約增長了2000萬本以上。以去年5月的時候500萬本計算，3個月有1.5倍增長，1年有12倍的驚人增長！

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20卷因為初版有16種海報卡作為特典的特裝版，初版就已經超過280萬本發行數，而20的封面是繼國緣壹。至於《鬼滅之刃》會否就此完結呢？連續發售的21，22和23卷會否超過20卷初版280萬本的數量？就要敬請繼續留意了！

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最近《鬼滅之刃》發行量的發行數（集英社發行）

19年4月6日：350萬本（播放電視動畫時）*截至2月中旬

19年9月19日結束：1200萬本（電視動畫結束）

19年12月4日：2500萬本

20年2月4日：4000萬本

20年5月13日：6000萬本

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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