《鬼滅之刃》漫畫發行量突破六千萬！最新20卷附送16種超靚明信片

人氣漫畫《鬼滅之刃》官方宣佈了原作漫畫系列累積發行突破了6000萬本，數據繼續增長！

集英社於近日公佈了人氣漫畫《鬼滅之刃》加上預定5月13日發售的20卷(包含電子版)的累積發行超過6000萬本的消息。系列累計今年2月發售19卷的時候4000萬本突破，今次大約增長了2000萬本以上。以去年5月的時候500萬本計算，3個月有1.5倍增長，1年有12倍的驚人增長！

▼▼▼即睇超靚20卷初版16種明信片▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

20卷因為初版有16種海報卡作為特典的特裝版，初版就已經超過280萬本發行數，而20的封面是繼國緣壹。至於《鬼滅之刃》會否就此完結呢？連續發售的21，22和23卷會否超過20卷初版280萬本的數量？就要敬請繼續留意了！

▼▼▼21、22、23卷都有好多贈品▼▼▼

+ 3 + 2

最近《鬼滅之刃》發行量的發行數（集英社發行） 19年4月6日：350萬本（播放電視動畫時）*截至2月中旬 19年9月19日結束：1200萬本（電視動畫結束） 19年12月4日：2500萬本 20年2月4日：4000萬本 20年5月13日：6000萬本

▼▼▼相關圖輯：爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子 神還原兼可愛到犯規！▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】