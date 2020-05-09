日網民恐嚇仿效京都動畫縱火案　放火殺害聲優石川由依全家

青葉真司這個人相信大家都不會這麼快就忘記，作為京都動畫工作室縱火案的犯人做的事都令人害怕和憤怒，但近日竟然有人宣言仿傚青葉想殺害聲優。

在今年4月19日的時候有一位非常激進網民在日本著名留言版5 ch上揚言要放火殺害曾聲演《紫羅蘭永恆花園》薇爾莉特·艾佛加登、《進擊的巨人》米卡莎·阿卡曼等作品的聲優石川由依。還有要用刀刺殺《動物朋友2》的製作人細谷伸之、監督木村隆一、吉崎觀音等人。

（石川由依官方Twitter圖片）

最後他還聲稱自己是認真，要令石川和石川家人驚恐等著，會在4月中將全員殺害。更說她們與被青葉伸司放火燒死的京阿尼的人一起，在那個世界上好好相處。

▼▼▼京阿尼遭縱火當日悲劇場面仍歷歷在目▼▼▼

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就今次這個殺害預告石川由依的經理人公司發出聲明，表示已經報警，並密切與警察和律師聯絡，感謝粉絲們的擔心與聲援，事件有進展將會再向大家報告。在日本網絡上的殺害預告都會經常看到，經理人公司為了旗下所有人員的安全，通常都會嚴肅處理這種殺害預告。

而部分推民大多都表示為何總有這種人和憤怒。其中有位的回覆小編都覺得同感，就是「有關犯罪陳述是在四月寫的。很高興暫時沒有事發生，不想多聽配音演員的訃告。」

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