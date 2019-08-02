京都動畫武本康弘、木上益治證實罹難　日警方公開部份死者名單

【京都動畫縱火事件】事發至今已過2星期，之前警方亦已表示已完成所有受害者的司法解剖，今日（8月2日）則公開了部份受害者名單。

據京都新聞等多家日本媒體報導，京都警署於今日（8月2日）公開了事件中十位受害者的名單，其中包括《涼宮春日的消失》、《小林家的女僕龍》監督武本康弘，以及京動動畫元老級原畫師及演出家木上益治。警方表示今次公開的名單均「經受害者家屬理解及同意，並已經完成葬禮」。

整個事件至今共有35名受害者，而所有受害的解剖、DNA鑑定及身份確認均已全部完成；至於餘下的25人名單為何仍未公布，京都警方表示是考慮到遺族的心情和情緒，因此對於公開死難者身份事宜會慎重處理。京都警方亦表示「對於拒絕對外公開（死者）實名的家屬，會繼續努力向他們說明有關公開實名的事宜」。

在是次京都動畫縱火事件中的35名死難者，年齡介乎20至60多歲，均為京都動畫員工。據司法解剖結果，死者死因有26人為燒死、4人為一氧化炭中毒、2人為窒息、1人為全身灼傷、死因不詳者1人。另外在一位全身灼傷20代男士延至7月27日傷重不治，事件對日本動畫業界帶來沉重打擊，實在令人心痛……以下為警方今次公布的受害者名單：