ChinaJoy電玩展無懼疫情宣布七月如期舉辦　首屆線上雲展同期開放

COVID-19新冠肺炎疫情自年初開始在全球蔓延以來，疫情威脅不斷擴張，為避免民眾群聚，引發疫情擴大，包括台北電玩展、GDC 開發者大會、gamescom 德國科隆電玩展、日本 TGS 東京電玩展等國內外各大電玩展，無不紛紛宣布停辦或是改採線上活動形式推出，令今年遊戲業界上半年冷清不少。

但如今，中國國際數碼互動娛樂展覽會 ChinaJoy 卻一反常態，於 5 月 11 日正式宣布，第 18 屆 ChinaJoy 將於 7 月 31 日起至 8 月 3 日為止在上海新國際博覽中心如期舉辦，成為今年繼 2 月底「PAX East 2020」之後，另一個確定舉辦實體展覽活動的大型電玩展！

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在 CJ 這次的舉辦發表會上，包括中國音像與數字出版協會第一副理事長、中國音數協遊戲工委主任委員張毅君、上海市委宣傳部副部長王亞元、中國音像與數字出版協會副秘書長、中國音數協遊戲工委秘書長唐賈軍、浦東新區宣傳部副部長、文體旅遊局局長黃瑋、上海市委宣傳部網絡出版處處長丁曉玲、ChinaJoy 組委會秘書長、上海漢威信恒展覽有限公司董事長韓志海等同步出席，正式公開 CJ 今年確定開展訊息。

隨著本次宣布確定開展，官方指出，「ChinaJoy 為官方年度重點工作之一，面對疫情巨大衝擊，ChinaJoy 組委會經過綜合考量與分析判斷，決定將以更加豐富多樣形式舉辦，並在『統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作』的大前提下，希望協會所有會員能積極參與，以展示行業活力。」

而隨著 ChinaJoy 正式開展，屆時，包括第二屆原創藝術類精品遊戲大賽等，也將會在現場舉辦頒獎典禮，展示獲獎作品；同時也將會於 8 月 1 日舉辦全球電競大賽，並推出首屆「ChinaJoy Plus」線上雲展，讓無法親臨現場的玩家們也可以透過線上活動參與同樂；同時屆時也將會同步潮流玩具展 CJTS、國際智能娛樂硬體展覽會、中國國際動漫擊衍生品授權展覽會、中國遊戲開發者大會等各式活動在現場同步展開，帶來更多豐富內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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