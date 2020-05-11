【Cannibal Cuisine】人血饅頭版Overcooked！學秋生殺人整叉燒包

比利時獨立開發團隊 Rocket Vulture 宣布，預定於 5 月 20 日起在 PC Steam／Nintendo Switch 平台上推出一款另類料理動作新作《Cannibal Cuisine》與玩家們見面。

《Cannibal Cuisine》為一款向《Overcooked》等人氣料理動作遊戲致敬，Ｑ版惡搞型的另類料理動作遊戲。相較於一般以餐車或廚房等為主題的料理動作遊戲，本作則將會以一座食人族部族居住的島嶼作為舞台，玩家們在遊戲中將扮演其中一名食人族島民，由於害怕如果島上的神明肚子餓了，就會把島民給直接吃掉，因此必須設法捕捉來島上的觀光客作為食材，並作成各種料理奉獻給神明來祈求自身安全。

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在遊戲中，總計將會有包括叢林、海灘、火山等多達 24 個有著各種不同自然特徵的關卡登場，有些關卡甚至會分成好幾座小島，或是在海上棧橋、或是在火焰開出的通路等各種場所進行；由於神明會在每個關卡指定要做出來的料理，因此玩家們必須設法收集需要的食材來進行烹飪料理，再奉獻給神明享用。

而在所需要收集的食材方面，如果是蔬菜或水果類，都可以在關卡中尋找得到；但如果神明想要吃肉的話，就必須如上所述，設法去找出來島上觀光的觀光客，並用棍棒等各種武器將他們打倒，然後用這些觀光客作成各種人肉料理來奉獻，而神明也會依照玩家的料理給予不同評價。另外玩家們要注意的是，觀光客們在受到襲擊時也會予以反擊，因此玩家們可以在島上佈置各種陷阱來削減對手體力，也讓遊戲刺激性與難度更加提升，為遊戲增添更多趣味！

另外，本作除了單人模式外，也將會支援最多四人協力同樂，並將會收錄玩家之間的對戰模式，讓玩家們可以來競爭看誰先收集好食材完成料理，或是在鬥技場與觀光客等敵人進行對戰等等。而隨著本作即將於 5 月 20 日正式推出，不但在任天堂ｅ商店推出即日起至 5 月 31 日為止 75 折（原價 1,450 日圓，優惠價 1,087 日圓）的搶先下載外，也在 Steam 上推出上市前的限期體驗下載，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來下載體驗看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】