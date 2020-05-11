【Cannibal Cuisine】人血饅頭版Overcooked！學秋生殺人整叉燒包

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

比利時獨立開發團隊 Rocket Vulture 宣布，預定於 5 月 20 日起在 PC Steam／Nintendo Switch 平台上推出一款另類料理動作新作《Cannibal Cuisine》與玩家們見面。

《Cannibal Cuisine》為一款向《Overcooked》等人氣料理動作遊戲致敬，Ｑ版惡搞型的另類料理動作遊戲。相較於一般以餐車或廚房等為主題的料理動作遊戲，本作則將會以一座食人族部族居住的島嶼作為舞台，玩家們在遊戲中將扮演其中一名食人族島民，由於害怕如果島上的神明肚子餓了，就會把島民給直接吃掉，因此必須設法捕捉來島上的觀光客作為食材，並作成各種料理奉獻給神明來祈求自身安全。

+8
+7
+6

在遊戲中，總計將會有包括叢林、海灘、火山等多達 24 個有著各種不同自然特徵的關卡登場，有些關卡甚至會分成好幾座小島，或是在海上棧橋、或是在火焰開出的通路等各種場所進行；由於神明會在每個關卡指定要做出來的料理，因此玩家們必須設法收集需要的食材來進行烹飪料理，再奉獻給神明享用。

而在所需要收集的食材方面，如果是蔬菜或水果類，都可以在關卡中尋找得到；但如果神明想要吃肉的話，就必須如上所述，設法去找出來島上觀光的觀光客，並用棍棒等各種武器將他們打倒，然後用這些觀光客作成各種人肉料理來奉獻，而神明也會依照玩家的料理給予不同評價。另外玩家們要注意的是，觀光客們在受到襲擊時也會予以反擊，因此玩家們可以在島上佈置各種陷阱來削減對手體力，也讓遊戲刺激性與難度更加提升，為遊戲增添更多趣味！

另外，本作除了單人模式外，也將會支援最多四人協力同樂，並將會收錄玩家之間的對戰模式，讓玩家們可以來競爭看誰先收集好食材完成料理，或是在鬥技場與觀光客等敵人進行對戰等等。而隨著本作即將於 5 月 20 日正式推出，不但在任天堂ｅ商店推出即日起至 5 月 31 日為止 75 折（原價 1,450 日圓，優惠價 1,087 日圓）的搶先下載外，也在 Steam 上推出上市前的限期體驗下載，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來下載體驗看看吧！

【Tools Up!】裝修版Overcooked上架再考驗友情　即刻約齊人拆屋
【Moving Out】Overcooked團隊又一力作　今次唔煮飯變搬屋
《Destroy All Humans!》7月開售　化身外星人侵略地球消滅人類
《BPM：Bullets Per Minute》8月上架　配合音樂節奏發動華麗射擊
《SNK Gals' Fighters》Switch版正式發售　新版收錄11名女主角！
《Xenoblade異度神劍 決定版》公開新後傳劇情　決戰一年後再冒險

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。