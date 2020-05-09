《NieR Re[in]carnation／NieR RepliCant》兩作公開最新關卡畫面

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Square Enix 預定於 iOS／Android 等手機平台推出的《NieR Re[in]carnation》，以及預定在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出的《NieR RepliCant ver.1.22474487139…》（尼爾：人工生命 ver.1.22474487139…／ニーア レプリカント ver.1.22474487139…）等兩款《NieR 尼爾》系列新作，官方特地公開遊戲最新概念美術與關卡畫面讓玩家們欣賞。

《NieR Re[in]carnation》為《Blade Xlord 眾劍之王》開發商 Applibot 製作、曾擔任《皇家騎士團》、《FF 戰略版》等人氣作角色設計的「吉田明彦」擔任角色設計，《尼爾：自動人形》等系列作單機版開發團隊「齊藤陽介」擔任製作人、「ヨコオタロウ（橫尾太郎）」擔任創意總監的人氣動作遊戲《NieR 尼爾》系列最新手機版。

在遊戲中，玩家們將在身後神秘夥伴的陪伴下，在名為「Cage 檻」的遺跡舞台上進行探索冒險；而在這次官方所公開的概念美術部分，將會以「Cage-Sand」作為主題，收錄包括「Cage-Snow／Cage-Stone／Cage-Water」等最新場景畫面讓玩家們欣賞確認。

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至於《NieR RepliCant ver.1.22474487139…》，則是將 2010 年在 PS3 主機上推出的《尼爾：人工生命》，給重新移植重製的威力加強版。在這次遊戲中，除了將會邀請之前曾擔任《尼爾：自動人形》遊戲設計的白金工作室「田浦貴久」協助動作部分開發外，在內容方面也會大幅修正調整，帶給玩家們不同於之前 PS3 版的全新遊戲體驗。

而在這次官方公開的概念美術方面，特地公開過去玩家們所熟悉的多個遊戲場景，包括機械山、砂之神殿、東京與北平原等多個區域舞台在遊戲內的全新樣貌，有興趣的玩家們也可以趁現在趕快先來回味看看，為這場即將重返的冒險作好準備！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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