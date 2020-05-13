【動物之森】貓咪莎莎努力藏住「雙下巴」！真相曝光萌倒一眾網民

《集合啦！動物森友會》有將近 400 名動物居民，不僅動物種類眾多，每隻的外型與性格也有所差異。許多玩家花費大量哩程數出島，只為了遇見對的人，將他邀回島上一起生活。

過去曾有網友整理出人氣動物排行榜，排名較前的傑克、小潤、美玲、豔后是大部分玩家心中的鄰居首選。不過最近也有一隻動物在Reddit社群引起熱烈討論，人氣持續上升中。究竟是哪個動物備受玩家的喜愛呢？那就是：貓咪「莎莎」！

最近一名網友在Reddit發文公開了莎莎的秘密（？），他表示莎莎其實有雙下巴，並試圖在官方照片（宣傳照？）中將雙下巴遮起來。最後網友還直接PO出真相對比圖，讓莎莎「雙下巴溢出」的畫面當眾曝光。

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儘管莎莎努力地想把下巴的肉肉藏好，但畢竟紙包不住火，真相總有一天還是會被公開的...不過當莎莎的雙下巴真相曝光後，反而吸引了廣大玩家的目光「天啊！這也太可愛」、「好想『抱緊處理』」、「不用藏啊健康就是美～」、「給我更多的雙下巴！！！」

下次去無人島遇到她，小編一定會把她邀回家😍

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