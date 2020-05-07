【慎入】網友自製《動物之森》恐怖電影有埋花絮　睇完夜晚唔敢玩

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》不僅能夠讓玩家體驗悠閒慢活的無人島生活、與動物島民溫馨互動，還能與朋友連線遊玩。豐富且多樣的玩法也讓這款遊戲人氣持續攀升，就連小編身邊朋友的聊天話題，也從「周末要去哪玩」，改成「你家大頭菜多少錢」了（笑）。

《集合啦！動物森友會》標榜「因為什麽都沒有，所以什麽都做得到」，每個人都能在無人島上實現自己的理想鄉。基於這樣的概念之下，於是網友靈機一動，將島上的生活改編成「恐怖電影預告片」，原本看似溫馨的天堂島其實暗藏著不為人知的秘密，令人看了寒毛直豎！

動物森友會「恐怖電影預告片」（按圖放大）↓↓↓

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劇情描述一名小女孩來到了她夢寐以求的島嶼，迫不及待想要展開新生活。但沒多久，島上發生一連貫的詭異事件，女孩完美的生活開始變調，原來這裡不是天堂，而是如同惡夢般的地獄......

精心搭建的佈景加上音樂的烘托，完美營造出詭譎的氣氛，這部恐怖電影預告一推出即受到網友大量好評，許多人紛紛敲碗希望完整版趕快上映。作者也貼心釋出了電影製作幕後花絮，一起看看這些演員們私下的有趣互動吧！

電影製作幕後花絮（按圖放大）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】