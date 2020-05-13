【動物之森】玩家為小島設計超靚「旅遊指南」　睇完想即刻去旅行

《集合啦！動物森友會》發售一個多月，從搖果樹、釣魚捕蟲賣錢，到外島邀請居民入住，增設建築物蓋商店、博物館，島內設施在玩家的用心規劃下逐漸完備。許多人的島上風光也成功吸引《動森》系列人氣歌手KK前來開演唱會，並獲得了「島嶼創作家APP」，準備啟動下一階段的興建工程。蓋溫泉、建迷宮、打造現代化設施...利用各種創意規劃出屬於自己的無人島。

在防疫期間，大家盡量待在家中減少出門次數，因此在遊戲內前往其他人的島嶼旅行，也不失為一種樂趣。一名日本玩家靈機一動替自己的島嶼推出「旅遊指南」，詳細地介紹了島嶼各地特色，而且設計與排版皆帶有濃濃日系雜誌風格！這則「旅遊指南」在推特上吸引上萬網友轉傳並直呼：好想朝聖！

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這篇旅遊指南在推特引起熱烈迴響，許多網友大讚推主強大的設計能力以及整島技術，真的太神啦！要是任天堂接受玩家投稿，將玩家們的島嶼創意規劃集結成一本旅遊書出版，想必一定會大賣！

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