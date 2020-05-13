PS5 XBOX Series X 都有非獨佔《Scarlet Nexus》BNGI全新RPG

Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）於之前最新一集 Inside Xbox 新作發表中公開，預定在海外 Xbox One／Xbox Series X 等平台推出的新作動作 RPG《Scarlet Nexus》（スカーレットネクサス），宣佈也將在日本推出上市，且除了 Xbox 系列平台外，還將會推出 PS5／PS4／PC Steam 等平台版本登場；同時本作也將會在台灣推出 Xbox Series X／PS5 繁體中文版登場。

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另外官方也宣布，本作還將會與日本知名搖滾樂團The Oral Cigarettes合作，採用The Oral Cigarettes收錄在最新專輯《Suck My World》的新曲《Dream In Drive》作為遊戲主題歌，讓玩家們可以在The Oral Cigarettes火熱的音樂演奏下，盡情享受《Scarlet Nexus》爽快刺激的動作戰鬥魅力！

附帶一提，本作為之前曾製作《Tales of Vesperia》（宵星傳奇）等《傳奇》系列人氣作的原開發團隊成員們所全新製作，並由曾開發《Code Vein》（噬血代碼）的「飯塚啓太」擔任製作人，採用 Unreal Engine 4 引擎打造精美畫面演出的動作 RPG 新作。

在遊戲中，將會以人們因為在腦內發現新的超能力賀爾蒙，而為整個世界帶來巨大衝擊改變的近未來世界作為背景，玩家們將在這座繁華熱鬧的近未來都市「新日向市」（New Himuka／ニューヒムカ）舞台上，化身為由超能者們所組成的怪異討伐軍的一員，使用各式各樣的高速超能動作，來與突然出現在人類世界，會依照本能襲擊人類的怪異敵人展開充滿速度感、動作性與戰略性的刺激爽快戰鬥！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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