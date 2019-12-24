《三國志14》公開外交、計略、爵位等系統　自創武將親手一統天下

臺灣光榮特庫摩（Koei Tecmo）預定於 2020 年 1 月 16 日在 PC／PS4 等平台推出，歷史模擬遊戲《三國志》系列最新作《三國志14》，隨製作人「越後谷和廣」親臨台灣，除了為玩家們帶來外交及計略等系統最新情報外，同時也帶來了新武將編輯製作，以及有關《銀河英雄傳說》合作的相關最新情報要給玩家們知道！

遊戲系統

同盟？還是敵人？大幅左右勢力走向的「外交」

在周圍被多個勢力包圍的情況下，孤立無援相當致命，這時就需要積極拓展「外交」。本作中可利用「親善」贈送金錢、兵糧、名品等改善與其他勢力之間的關係，當外交感情達到「平常」以上就可以締結為「同盟」。

締結「同盟」的勢力彼此不會成為攻擊對象，雖然不能進行占領，但可以在維持兵站的狀態下通過同盟勢力的領地。此外，我方勢力的爵位達到一定以上後，可以向同盟勢力「請求攻擊」第三勢力的據點，說不定還可以在「同盟」的幫助下扭轉頹勢。另一方面，也可以將「同盟」「摒棄」，根據周圍的狀況，與其他勢力斷絕關係也是一種選擇。

「外交」系統中還有各種指令，例如：利用「歸還俘虜」要求對方勢力歸還在戰鬥中遭到俘虜的武將，或是使用「勸告投降」勸告對方勢力降伏於我方麾下等。「歸還俘虜」可以支付金錢要求歸還武將，但要注意若想要歸還的武將持有個性「名聲」時，歸還所需的費用會比平常還高。而執行「勸告投降」時不能被對方「敵視」並必須擁有一定以上的爵位，因此從平常就要做好準備。

運用各式「計略」在充滿權謀術數的亂世中贏得勝利

本作中共可使用「埋伏之毒／離間／懷柔地區／驅虎吞狼／二虎競食」等五種計略。「埋伏之毒」可以降低指定勢力支配地區的開發及治安，依照施展的成功程度，還能使其出現盜賊或異民族。「離間」可向特定武將放出君主的流言蜚語，降低其對君主的忠誠度。

「懷柔地區」則可說服空白地區或指定勢力所支配地區裡的民眾，進而奪取該地區的府。「驅虎吞狼」可以唆使其他勢力的都督或太守獨立。「二虎競食」則可朝指定勢力散播目標勢力的負面評論。以上五種計略一旦成功就會發揮強大的效果，但失敗的話與對象勢力的外交感情會惡化，因此玩家在執行計略前，必須從與對象勢力的關係及執行武將的能力等方面謹慎評估。

讓選擇變得更多元的「爵位」，與能以軍團為單位指示州攻略的「征伐」

本作中，壓制都市後朝廷會授予「爵位」。根據所授予的「爵位」不同，會得到各種好處，例如能夠對部隊任意指示戰法發動時機，抑或是增加外交中可執行的指令等。授予「爵位」也可以增加賦予麾下武將的「官職」種類。當任命麾下武將「官職」時，會提升該名武將的一部分能力，也會增加可率領的士兵；但也要注意俸祿會跟著增加，特別是持有個性「貪婪」武將的俸祿會加倍。

另外，爵位達到「公」以上時，就能以州單位設定攻擊目標，並可執行「征伐」指令，以軍團單位從複數的據點對指定州發出攻略命令。一般出陣時一個部隊需要一張命令書，但「征伐」只需要一張命令書就可以對所有部隊下達命令，可以更省力地即時展開戰略。

「探索」、「擢用」武將，活用每位武將的個性

《三國志14》有總數多達 1,000 名的武將登場，每位武將都會發揮其「個性」。玩家可以利用「探索」發現個性豐富的武將並加以「擢用」。活用在發掘人才時可發揮功效的個性「眼力」與「人脈」等，就能比其他勢力搶先一步確保優秀的人才，踏出統一大陸的第一步。「探索」除了武將之外，也可以發現道具，將獲得的道具授予武將還可以獲得各種效果。

每位武將都有其「個性」，能在戰鬥或內政等各種場面中活躍。例如擁有「一騎」、「豪傑」、「矍鑠」等個性的武將，「單挑」的機率會提升，在自動進行的單挑中，擁有「一騎」、「矍鑠」個性的武將具有優勢。因為「單挑」敗北時，敗北的武將有可能會負傷、被抓或戰死，敗北方的部隊士氣也會大幅下降。因部隊降到士氣０時會毀滅，所以在戰場上，「一騎」、「豪傑」、「矍鑠」是相當強力的個性。

此外，在本作中，「蝗害」、「瘟疫」等災害一樣會以地區為單位發生，據點中若有個性為「占術」的武將，災害將不會發生，反之提升「豐收」的發生機率，為我軍增加兵糧收入。「占術」是非常有用的個性，可以避免不可預期之災害，並增加兵糧收入。

除了為勢力帶來好處的個性之外，也有像是「莽撞」、「暴躁」等有時不好控制的個性，要如何人盡其才地活用武將顯得格外重要。

教學模式為故事作準備，以及自由自在的新武將作成

本次還準備了教學模式，以淺顯易懂的方式介紹基本的遊玩方式等。玩家可以跟劉備、關羽、張飛一起進行教學模式，向盧植老師學習本作的基礎知識。教學模式中，會有箭頭或指示板提示玩家該怎麼做，玩家可以直觀地學習操作方法。

此外，本作一樣可以自由創作新武將，從名字、能力、臉的基本資訊，到主義、政策、個性、戰法、陣形等細部都可以自由設定。玩家能夠依照自己喜好創造虛構的武將，或是歷史人物等來進行遊戲，更深度享受《三國志14》的世界。另外，本作還將可以讀取玩家之前《三國志13》的自訂武將資料，如果有保留前作記錄存檔的玩家們，將可以直接讀入來進行使用。

在劇本設定方面，則除了三種難易度外，事件的發生、傷兵的回復、災害或壽命的有無等詳細設定都可以自由調整，玩家可以用各式各樣的狀態進行遊戲。此外，環境設定中可以設定讓動作更流暢的 CG 畫質與各種音量等，玩家可以根據自己的遊玩環境進行調整。

《三國志14》公開7大劇本 150種武將「個性」展現三國魅力

《三國志14》公開「內政」詳細資訊 戰鬥「陣形」變化多端

製作人實機分享介紹

而在今天活動中，越後谷製作人也實際針對遊戲內容，為玩家們公開這次繁中版的最新畫面讓玩家們欣賞。首先，製作人表示，由於自己很喜歡《三國志》初代，因此在這次的《三國志14》中，融入了初代玩家們熟悉的著色要素。

本作雖然在畫面上接近《三國志11》單張大地圖的設計，但在系統上是比較偏近《三國志9》的。而且在本作中。特別重視武將個性，因此不但將人數增加到 1,000 人以上，個性數更有 150 個之多，還導入負面個性的設計，讓武將更具特色。

+ 2

製作人也強調，從個性角度上來說，勢力也會有不同的個性。簡單來說，根據君主不同，組織圖與施政等內政風格也會有所差異。如王道個性的劉備，組織圖就會比較平穩，平衡性會比較好，執政個性會比較平均；而曹操因為個性是霸道，所以在施政上會比較有攻擊性，會利用不斷攻擊來擴大勢力。所以要組織怎樣的組織圖，都可以讓玩家們來自由設定決定。

然後，遊戲中的各地區的委任官，也會因為武將不同，在地域佔領上也會有所差異。其中佔領速度與武將魅力等能力有關，能力愈強，在擴展上愈有利（指定委任官後會逐漸擴大自己周遭勢力的占領）。而實際上佔領速度也跟個性有關，如名聲高的荀彧，在擔任委任官占領擴大勢力時會比諸葛亮更快。所以個性會在各部分發揮不同的作用，所以就算能力很低的武將，如果個性優秀，也是可以發揮一定的作用。

然後在本作中，共提供了七大劇本讓玩家們遊玩，每個劇本裡的事件觸發條件都可以直接讓玩家們透過選單確認。玩家們可以自由選擇是否觸發或是何時觸發，即便事件發生條件全部滿足，玩家也不見得要立刻觸發，而是可以自由決定發動的時間。這些事件有的會對玩家有所幫助，有的則會造成不利條件（如火燒連環船會對曹操不利），玩家們也可以試著來觸發，讓自己在更加艱難的環境下突破難關嘗試挑戰！

另外，如上所述，本作也跟之前系列一樣，可以讓玩家們自由創作屬於自己的新武將。玩家不僅可以依照自己喜好來創造原創武將，也可以使用原有歷史人物來進行故事。自創武將時，武將的陣形跟戰法最多可以各自選到五項之多，而且還可以選擇關係好壞的武將（比如劉備關係好就是張飛關羽），在跟比較親密的武將共同出擊時，戰法連攜會比較容易成功。

+ 3 + 2

接下來，製作人實際以本作「群雄割據」劇本的劉備為範本，透過實機展示操作，讓玩家們能對遊戲有更進一步的確認。製作人表示，這時候劉備的難度很高，有五顆星難度，需先從周遭列強勢力中存活下來才行。雖然劉備身邊有關羽、張飛等強力手下，但周圍被曹操、袁紹等勢力包圍，因此會比較困難。

+ 4 + 3 + 2

製作人也補充，劇本的難易度不是從系統上決定，而是在開發上覺得應該會是這樣來設定的。而且在每個劇本中，不同君主都會有不同的難易度，如上述群雄割據的劇本，位於益州（四川一帶）的劉璋由於位處邊陲，因此可以慢慢休養生息擴大勢力，難度上就只有兩星而已，玩家們可依照自己的喜好來選擇適合自己的挑戰。

而在今天活動中，製作人也特地公開了本次新繪武將的最新畫面。本次公開的武將是馬超，固有個性「神威」，是敵方愈強我方也會變得愈強的超強力個性，但他有兩個紅色負面個性，分別是莽撞與粗忽。如何活用他的優勢，避免他的負面個性影響戰局，就是玩家們在戰鬥時必須特別注意考量的重點。

而在最後，製作人也宣布，本作將與台灣三顧茅廬麻辣滷味進行跨界合作，詳情近請期待後續公開，還請玩家們多多支持。

越後谷製作人訪談

而在今天活動中，製作人也特地接受訪談，為玩家們帶來包括《銀英傳》異業合作等遊戲相關的最新情報資訊。

Q：在這次試玩版中，是否有收集到有趣的玩家數據？

越後谷製作人：這次收到的數據，有很多都是開發沒想過的有趣數據，比如說曹操故意打輸的次數，或是建造多少設施在地圖上等等，感覺玩家有在挑戰各種玩法。除了數據外，也收到很多玩家意見反饋，讓我們很感謝玩家的熱心支持。

Q：事件劇情可自由選擇是否觸發，如果不觸發是否可延長武將生命？

越後谷製作人：不觸發的情況下武將的確不會死，但武將還是有壽命設定，壽命到還是會死的。因為玩家在玩本作時不是玩武將，而是玩勢力，因此就算勢力頭死掉，如果有人接任，還是可以繼續來玩，所以本作可以說是一個玩勢力的遊戲。

舉例來說，董卓勢力中，董卓被呂布殺死後，君主繼任者如果是呂布，就會由呂布接手董卓勢力繼續遊戲。玩家可以選擇由誰來接任，但此時跟呂布關係不好的武將可能會因此離去。因此同一個勢力是否能長久延續，也會因為接任者不同而有所差異。比如孫策下去後，孫權來接就不太會受影響。

Q：本作會支援WIN7？

越後谷製作人：目前沒有。WIN7 因為微軟已經不支援，所以不考慮。由於我們並沒有去作 WIN7 的環境測試，因此即便能玩，也不能保證運作正常。

Q：個性影響範圍會多大？如提案階段如果特定不去執行某武將提案，可能會導致他的去留或出奔？

越後谷製作人：我們當初在規劃提案時，並沒有精細企劃到這個程度。個性主要是影響能力，並不會影響人際關係（人際關係會依照武將喜歡或厭惡武將而定）。個性主要是針對部隊出征等戰況的影響。

不過提案雖然不會影響武將去留，但如果採用過多，可能會花很多金錢（決定提案都需要花錢），因此玩家們想要實施提案，還是要考慮一下口袋的深度才行。

遊戲難易度在普通以上時，提案的成功率將會下降（gamebase授權使用）

Q：這次的負面個性設定，會有武將互補（如副將或共同出征）來彌補弱點嗎？

越後谷製作人：這次並沒有什麼設定可以去打消負面個性的規劃，反而是玩家需要在遊玩時，自己要去特別注意。我們並沒有在系統上設定武將互補，而是需要玩家去活用武將個性來進行配置。這次雖然有很多武將積極出征個性配合的設計，但沒有正負直接打消的設計。

至於副將部分，在三國以往作品雖然有副將設定，但本作並沒有，雖然如此，但如果在出征時同時出複數武將進攻，還是會有相輔的效果存在。

Q：關於這次的武將成長系統？如戰法、個性等可以相互學習或替換？

越後谷製作人：武將成長還是有的，在武將累積一定經驗後，能力可以獲得一定成長，但不會特別去描寫。至於個性替換學習，目前是沒有這樣設計的。但雖然這次沒有這樣設計，不過這聽起來還蠻有趣的，以後說不定會考慮。

另外補充一點，有一部分武將依照劇情不同，能力也會有所差異，如呂蒙就是這樣。在不同劇本中，呂蒙的能力會有所改變（因為他是三國中成長最顯著的武將）。

Q：有關《銀英傳》合作的緣由？《銀英傳》角色們會有專屬個性嗎？

越後谷製作人：《銀英傳》的合作，就是開發部門有一個開發者有提案，我們就真的去聯絡，結果對方也很有興趣，很意外能達成這樣的合作。自己也是《銀英傳》粉，這次《銀英傳》的合作，只讓角色他們單純登場有點可惜，所以會為他們安排專有個性與戰法。雖然能達成合作的緣由有點意外，但既然有這麼好的機會，我們也會努力讓這個合作變得更有趣。

至於《銀英傳》角色的個性，會是他們自己各自的固有個性。在效果上可能跟其他人會類似，但這會是他們各自專有的，例如萊茵哈特就會是這樣。

而在《銀英傳》將會有多少人登場方面，目前還沒預定會有多少角色登場，這方面還在討論中，如果粉絲呼聲太高，我們可能也會多做點。因為日本那邊現在有《銀英傳》電影，所以電影版的角色應該會比較容易在本作中出現。畢竟作為版權方，電影沒有的角色可能也不太會再去繪製，所以會先以電影版角色為主。

至於在劇本登場的生卒年紀等部分，應該會讓他們以比較年輕的形象登場（如反董卓聯盟），這方面目前都沒有確定，但可能最終在所有劇本都會以這樣年輕的模樣登場也不一定。至於是否會有他們的事件，目前也都還沒決定。我們現在還在規劃他們的能力，這方面還在糾結之中。就目前來看，身為萊茵哈特唯一好友的吉爾吉艾斯的能力，大概會是所有人中最高也說不定？

另外，對於大家能關注我們與《銀英傳》的合作這點，我們很感謝，但《三國志14》我們也是很盡心在製作，還請大家期待。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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