《Minecraft我的世界》耗時九年打造超大型現代都市地圖開放下載

由微軟在包括PC、手機與家用主機等各平台所推出的《Minecraft我的世界》，於目前推出由約400人左右的大規模人數所製作的超巨大地圖資料「Greenfield」讓玩家們下載使用。

由官方這次所推出的這個超巨大都市地圖「Greenfield」，乃是由在《Minecraft》海外平台「PlanetMinecraft」活躍的製作團隊，募集超過400人左右的製作者們進行開發（伺服器常駐活動人數約30人左右），從2011年開始耗費約九年時間不斷加工成長，以《我的世界》最大都市為目標的都市企劃。

耗時九年打造「Greenfield」！點圖看《Minecraft我的世界》超巨大地圖▼▼▼

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附帶一提，目前「Greenfield」推出的版本為v0.5.2版，團隊並將於這幾個禮拜內推出最新的v0.5.3版讓玩家們更新。有興趣的玩家們，不妨現在就趕快先來下載體驗看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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