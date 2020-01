《哈利波特》霍格華茲Minecraft完美重現！多場景超仔細巫師世界

《Minecraft》雖然在表面上看來只是個方方塊塊的粗糙世界,但也由於一切都是用方塊打造,玩家可以更為簡便且精準的建構物件,進而讓不少具備創意和毅力的狂人打造出不少令人嘆為觀止的創作。而隨著遊戲推出一段時間後,玩家的創造力也持續不斷的在進步,而近期最為熱門的作品便是底下這項傑作。

上方為 The Floo Network 所打造的《哈利波特》主題 RPG 地圖「School of Witchcraft and Wizardry」在該張地圖中玩家除了可再多個知名場景中探索觀光外,也能在這個世界中冒險挑戰和解謎,還可選擇要獨自一人或使與其他好友一同遊玩。

The Floo Network 在 2017 年便開始運用《Minecraft》製作《哈利波特》中的各個場景,之後便開始持續擴建這些場景地圖,並將它們融合於一體成一個以《哈利波特》作為主題的 RPG 地圖。不過雖然影片所展示的內容已相當完整,但 The Floo Network 表示地圖當前已然處於製作階段,還未有明確的釋出日期,不過有興趣的玩家也可前往他們的 Discord 追蹤整體製作進度。

