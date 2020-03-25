【新冠肺炎】政府用《Minecraft》鼓勵學生打機？睇下波蘭點做

【武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）】香港政府連日來宣傳新一輪的抗疫政策，除封關外，更禁止持酒牌的食肆提供酒精飲品，他們認為這樣可以減少人們聚集的機會，減低人傳人的風險。政府大多鼓勵市民減少外出，但沒實際措施協助留在家中的市民。而波蘭政府則身體力行，推出政府的遊戲伺服器，大推益智遊戲《Minecraft》，免費讓學生遊玩。

政府鼓勵打機？

波蘭政府為吸引學生減少外出，以及幫助停課或隔離中的學生學習，成立了一個名為「grarantanna.pl」的網站，網站提供不同的線上遊戲、活動和測試，成為學生在家中抗疫時的解悶﹑學習選擇。其中，網站力推極受青少年喜愛的益智遊戲《Minecraft》，更由政府設立專用的遊戲伺服器，提供給學生遊玩。

把玩家組織一起

如對《Minecraft》有一點認識的話，應該知道這遊戲的自由度極大，玩家可以發揮無限創意，在遊戲世界打造出自己的天堂，以及邀請其他玩家進入自己的《Minecraft》世界，分享當中的喜悅。波蘭政府不只是提供遊戲伺服器這麼簡單，更組織不少活動和比賽，讓玩家可以互相交流。現在正舉行的活動中，玩家將獲得一塊空地和材料，在 3 月 27 日前在遊戲中興建當地名勝或地標，用來和其他玩家的建設比併。

寓學習於娛樂

雖然波蘭政府提供的《Minecraft》不是完全免費，需要註冊《Minecraft》帳號和波蘭學生證才能進入 Grarantanna 伺服器，不過總比什麼都沒有提供的政府出色。同時，Grarantanna 上有歷史﹑邏輯和數學的題目供學生挑戰，讓他們在停課期間也有學習的機會，這才是創科部門應有的表現。

玩家可以在《Minecraft》上發揮創意，用材料造出各種事物，被認為是具教學作用的遊戲：

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資料來源：PCGamesn