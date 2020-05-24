《全職獵人》Fans每日直播揮一千拳等復刊　可能先練成百式觀音？

《HUNTER×HUNTER》（全職獵人／獵人）休刊多時，有粉絲在網上發起每日直播揮 1 千次正拳的行動，哲言等到冨樫義博重啟連載才會停止！話說跟冨樫一樣慢工出細貨的導演王家衛，《一代宗師》一拍就拍了12年，梁朝偉曾笑言等到電影煞科，他的詠春可能勁過葉問（笑）這位Hunter忠粉，將來亦可能勁過尼特羅會長！

百式觀音（《HUNTER×HUNTER》動畫截圖）

尼特羅會長是《HUNTER×HUNTER》中，被公認為現役職業獵人最強的念能力者，他的念能力「百式觀音」在與蟻王的大戰中，震撼了不少粉絲，而他更指當時的實力甚至不到全盛時期的一半，這也令粉絲們不斷猜想全盛時期的會長有多誇張。會長的力量會如此強大，全因年輕時在山上每天揮一萬次感謝的正拳，不分日夜春秋，直到下山時拳速已超過（捨棄）了聲音。同時在使用能力時加上合十的「制約與誓約」，令「百式觀音」的力量在限制下更加強大。

會長 vs 蟻王的一戰是 HUNTER 數一數二的精彩戰鬥（《HUNTER×HUNTER》漫畫截圖）

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粉絲「樽江突撃」 等待的正拳

這名《HUNTER×HUNTER》粉絲正是參考了尼特羅會長的訓練，自 1 月 16 日開始在「樽江突撃」的 Youtube 頻道上，每日直播揮 1 千次正拳直至《HUNTER×HUNTER》復刊。比起會長的 1 萬次當然少很多，但這份毅力也不能看輕，而且最新的影片和第一條影片比較，現在的正拳動作更有誠意。日本網民也知道他這行動將會無限期進行，所以透過 Twitter 分享吸引更多人支持和鼓勵，而且在直播時為他打氣。

每日更新的一千次正拳（網頁截圖）

休刊之鬼 冨樫義博

《HUNTER×HUNTER》作為「週刊少年 Jump」其中一個王牌漫畫，但最知名的可能是休刊的記錄，由 1998 年至今，休刊的時間已不是用期數計算，而是用周，甚至年做單位。2019宣佈休刊後，到今天也未有連載，PS5 又快要推出，粉絲已「打定輸數」，漫畫將突破 2014 至 2016 年休刊 80 周的記錄。正因如此，筆者認為「樽江突撃」可能會先練成「百式觀音」，也等不到《HUNTER×HUNTER》復刊......

《HUNTER x HUNTER》休刊情況（「Hiatus x Hiatus」圖片）

資料來源：Twitter