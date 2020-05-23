Bayonetta 3 Switch獨佔作開發中沒取消！神谷英樹在訪問中辟謠

【Switch Bayonetta 3 仍在開發中】白金工作室創辦人稻葉敦志和神谷英樹近日接受外國遊戲媒Video Games Chronicle訪問，談及《神奇101》高清版、白金早前公開的4大企劃以及大家最關心的Bayonetta 3 魔兵驚天錄3 開發情況等，亦提到白金工作室未來的發展方向。

原文頗長且為英文，筆者簡單整理相信大家會較感興趣的訪問重點內容，有興趣看原文的讀者可到文末連結前往觀看原文。

-《Bayonetta 3》魔兵驚天錄3 還好嗎？

神谷：我每天都在推特Twitter上看到很多留言，我很感謝玩家們對本作的期待，我亦留意到一件事是近來開始多了玩家關心《Bayonetta 3》魔兵驚天錄3是否已經被取消了。而各位可以將這個憂慮完全拋開，我們仍在全力開發這部作品，敬請期待！

順便一提Bayonetta 3是2017年末正式公開，到現在還未夠3年，以遊戲開發來說其實不算很長時間 （筆者個人感想：想想Kingdom Hearts 3做了10年...）。

- 傳言Microsoft正積極尋求收購一家日本遊戲工作室，他們有找過白金嗎？

神谷：有聽過相關傳聞，但我們沒有收到微軟的任何聯絡。稻葉：我們並不是沒有興趣和Microsoft合作，但是我們現時的方向是希望成為獨立自主的發行商，如果要我們歸於Microsoft旗下，似乎跟我們目前的目標背道而馳了。

翻攝自Video Game Chronicle，左為神谷英樹，右為稻葉敦志

- 你們早前公布將會成立新的東京白金工作室，並且會開發長期營運類的遊戲，請問這是否由神谷英樹負責的項目呢？

稻葉：目前還不能透露哪位員工負責什麼項目，而我們仍然對開發《Bayonetta》式的package遊戲很有興趣，但同時我們也想試試製作長期營運式、沒有結局的遊戲，兩者都是我們感興趣的範疇。而東京白金工作室成立的原因之一亦是我們希望增強開發後者的實力。

- 作為遊戲開發者，對於PS5的高速SSD帶來的高速讀取能力及進一步提升的畫面運算能力有什麼期待？

神谷：我入行時正值初代PlayStation及Sega Saturn推出之際，而我第一隻參與的遊戲初代《Biohazard》，就需要使用開門的畫面來處理讀碟時間。即使當時我想製作一個龐大的世界，但受到硬件限制不得不使用讀取動畫。而我第一隻監督的遊戲《Biohazard 2》在去年推出了重製版，我玩時有數不盡的驚喜，沒有了開門讀取畫面令遊戲標緻了許多。喪屍會由窗外爬進來這一點也是當年沒辦法做到的。這令我再次意識到原來有些我一直想做但因為硬件限制而沒能做的事情，而新的硬件可以打破這些限制。 在我的職業生涯中我經歷了由PS1到現在的PS5，固然每一代都會有新的突破、在新一代平台才能做到的效果，但經驗也告訴我有突破的同時亦會有新的極限。當然我很期待PS5和Xbox Series X，但不代表它們是萬能的。

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

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PS5 確定兼容PS4遊戲 採用客製SSD硬碟 披露部份技術規格

最後值得一提的是，《神奇101》高清版是白金工作室首次自行發行（Publish）遊戲，稻葉和神谷對此都分享了一些感想：

稻葉：第一次自行發行遊戲，感覺自己就像是個消防員跳進火場中到處救火，並慶幸自己能活著出來。神谷：白金工作室在獨立之前一直在Capcom這個大發行商下工作，有很多關於發行的事情自己從未觸及，原來自己一直在不知道的情況下受到許多照顧。現在的白金員工人數不多，也不是什麼大發行商，面對的各樣事情都是全新挑戰，對於最後能成功順利發行我也感到有點不可思議。

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從遊戲開發的角度來看，從前的白金工作室都是「代工」（協力開發）或是需要發行商幫忙發行遊戲。但有了今次的發行經驗之後，對白金工作室將來製作及銷售自己IP會大有幫助，意義相當重大。

Video Game Chronicle訪問原文