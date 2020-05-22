《龍珠》電風扇扭蛋即將推出！透明四星球勁吸引　遲早出齊七套？

到了夏天，走到哪裡都覺得要被融化的天氣讓許多人都想拿著小電風扇到處走來走去吧？最近日本玩具廠牌萬代就推出了一款會讓許多龍珠迷都瘋狂的「膠囊電風扇」，圓圓的外型結合《龍珠》的元素完全無違和！ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

這次《龍珠》的膠囊電風扇系列一共推出五款造型，扇葉就直接裝設在上方，其中最受注目的應該是四星球的透明造型，這也是系列中唯一一個透明設計的電風扇，拿在手上就是有一種帥感！除了龍珠造型外，還有以標誌性元素「悟」、「龜」、「魔」或是故事中的「膠囊公司」造型，每一種對粉絲來說都是必收款了吧！

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這個《龍珠》「膠囊電風扇」系列將在下一週，也就是五月第四週正式發售，不過此款為扭蛋玩具，整體想必不會太大，不過一個售價僅為$500日圓，如果想要的朋友別忘了關注相關消息了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：入手「龍珠」的機會！萬代推出《七龍珠》「膠囊電風扇」系列！】