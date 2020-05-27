初代《刺客教條》瘋狂開發內幕　全支線內容在最後五天先完成？

《刺客教條》(Assassin's Creed) 系列到目前為止已經成為了 Ubisoft 旗下最具代表性的招牌系列之一，但在初代《刺客教條》於 2007 年推出時，由於「開放世界」概念才剛剛起步沒多久，所以各方面都能看出不小的實驗性質，Ubisoft 似乎希望能夠將《刺客教條》的重點投入在錯綜複雜的劇情敘事以及歷史時代背景的重現上。然而根據參與過《刺客教條》的程式設計師 Charles Randall 最近在推特上意外揭露的資訊，初代的「支線任務」其實是遊戲發售前幾天之內才加入的。

在一個分享業界經歷的推特討論串中，發起人要求大家以「一句話寫出一段你專業領域中的恐怖故事」。對此，Charles Randall 簡單地回答了一句「執行長的小孩玩過了這款遊戲」。就在網友們摸不著頭緒的同時，Charles Randall 也深入解釋了一切的來龍去脈。

（Twitter擷圖）

「這是一段真實的恐怖故事，也演變成了我人生中最瘋狂的五天。好啦，玩過初代《刺客教條》的玩家，應該都記得有遊戲中有許多蒐集和暗殺任務，也有一些額外的支線活動。但我必須告訴你們，這些內容在最初的版本中通通都不存在。」Randall 在推特上寫道「我們當時已經準備好要發售遊戲了，而首次提交成品的過程還算順利，然而接下來就出現了一個出乎意料的消息，那就是執行長的小孩在試玩後覺得遊戲很無聊，甚至表示遊戲裡完全沒有什麼事情可以做。」

因此，開發團隊突然決定要在初代《刺客教條》中，加入一些支線活動以及任務等額外的新內容，然而，當時距離遊戲正式進場壓片並實際發售，就只剩下不到五天的時間了。「喔對了，我差點忘了另一個重點。我們必須要在五天之內將支線任務加入這款遊戲中，而且還不能有任何 Bug，因為這個遊戲版本在不久之後就將會進場壓片，並且直接送到零售商那裡。」Randall 表示。

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所以他就這樣與其他 Ubisoft 蒙特婁工作室的開發者們一同在短短的五天之內，試圖將額外的支線要素套用到遊戲中。因此，初代《刺客教條》中的「旗幟蒐集」以及「獵殺聖殿騎士」支線任務就這樣誕生了。

「總而言之，剩下的記憶已經有點模糊了，但我知道一切都非常順利，因為我們做到了」Randall 表示「我們成功在五天內將所有支線任務套用到了遊戲中。而且還幾乎沒有 Bug…幾乎啦。但我很確定《刺客教條》遊戲成品沒有發生燒掉玩家的主機之類的慘事絕對是一大奇蹟」他表示。

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但此系列任務確實存在著一些重大的 Bug。在其中一個暗殺聖殿騎士的支線任務中，目標有時候會直接摔到地圖之外，而玩家如果遇到了這個問題，就無法順利完成，也沒有辦法重來。

「所以，其中一個聖殿騎士的生成位置出現了一點小錯誤」Randall 表示「如果玩家沒有以正確的方向靠近他的話，那任務目標就會掉入地圖之下，而且不會重生。雖然玩家並不算親手殺死他，但遊戲也會在這個時候自動保存。導致任務無法完成。所以說，如果你為了達到 100% 進度而重玩了《刺客教條》之類的，我很抱歉。但我在開發的五天中真的沒有碰到類似的問題。」

在初代《刺客教條》推出至今的 13 年後，《刺客教條》系列早已經歷過了不少成長與系統變革，全新作品《刺客教條：維京紀元》(Assassin’s Creed Valhalla) 則將會在今年年底發售。

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