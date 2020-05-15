《刺客教條：維京紀元》確認廢除等級制設定　一擊刺殺玩法回歸

《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed Valhalla）揭露至今依然有許多玩家好奇的地方，因為官方目前不論是預告還是實機運算的遊戲畫面，都是呈現影像為主的宣傳影片，還沒展示真正遊玩過程。但創意總監先行對媒體透露了幾個重點細節。

首先是在《起源》、《奧德賽》讓遊戲類型更像 RPG 的等級制設計，創意總監 Ashraf Ismail 對外媒 pressStart 表示將採用與不同前作的設定，以巨大的技能分支系統，根據玩家的的遊玩風格給予技能，來決定成為怎樣的維京戰士，同時排除等級設定，當玩家學習技能時就會取得強度。

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等級制帶來的另一個問題，就是當玩家與敵人等級相差太多時，就無法一擊刺殺對方，只會扣除部份生命，然後逼使主角現形觸發戰鬥。對此創意總監在接受 Kotaku 的專訪時透露主角埃沃爾將在遊戲初期就會收到代表性的武器「袖劍」，然而他不是訓練有素的刺客，遊戲將讓他透過學習經驗的方式，學會刺殺技術，讓玩家在正確的時機幾乎可以一刀斃命任何目標。

隨著一擊刺殺的回歸，回到人群隱蔽的機制也將加入。這對喜愛《刺客教條》的鐵粉玩家來說無疑是個好消息，畢竟當初刺客教條的魅力就在於此，出手奪命，隱匿於人群之中。但在近年《刺客教條》從刺殺動作遊戲轉變成了動作角色扮演遊戲時，引起了許多系列粉絲的不滿，但相對的《起源》、《奧德賽》也吸引了一群新的粉絲加入，因此對於《刺客教條：維京紀元》該有的遊戲類型，一直是玩家社群的爭議話題，你樂見一擊刺殺回歸嗎？希望很快就可以看到實機遊玩的刺殺玩法。

《刺客教條：維京紀元》將在2020年年底發售，可在 PS4、PC、Xbox One、PS5、Xbox Series X和Google Stadia 等平台遊玩。

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