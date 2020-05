《The Last of Us 2》官方爆有超隱藏劇情　全程資源不足製緊張感

【The Last of Us 2】由 Naughty Dog 製作《最後生還者》(The Last of Us)在 PS3 主機世代的末期橫空出世,為玩家們帶來了一段引人入勝的末日後生存故事,以及難忘的角色們。本作不僅創下了驚人的銷售成績,還一口氣橫掃了當年的各大遊戲獎項。而當《最後生還者 2》(The Last of Us Part II)的消息正式公開之後,當然也立刻成為了最受玩家們期待的 PS4 獨佔作品之一。而就在經歷了多次的延期之後,本作將於 6 月 19 日正式推出。