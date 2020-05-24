《The Last of Us 2》官方爆有超隱藏劇情　全程資源不足製緊張感

【The Last of Us 2】由 Naughty Dog 製作《最後生還者》（The Last of Us）在 PS3 主機世代的末期橫空出世，為玩家們帶來了一段引人入勝的末日後生存故事，以及難忘的角色們。本作不僅創下了驚人的銷售成績，還一口氣橫掃了當年的各大遊戲獎項。而當《最後生還者 2》（The Last of Us Part II）的消息正式公開之後，當然也立刻成為了最受玩家們期待的 PS4 獨佔作品之一。而就在經歷了多次的延期之後，本作將於 6 月 19 日正式推出。

隨著上市日期的接近，玩家們也漸漸得知了更多與《最後生還者 2》有關的細節以及與前作有何不同之處，包含了更加廣大的開放式地圖設計。但正因如此，玩家在首次遊玩時可能會錯過一些隱藏在地圖部分區域的「劇情要素」或過場動畫。而《最後生還者2》的副總監 Anthony Newman 也在最新的開發幕後影片中，也揭露了更多與此有關的細節。

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在本作中，我們在開放地圖的設計上下足了許多努力，這代表了玩家們有可能會錯過一些隱藏在地圖四處的劇情時刻、遭遇戰或完整的過場動畫等。對於遊戲中的部分要素，我甚至認為是一般玩家們可能都永遠不會發現的，所以當玩家終於遇到這些要素時，就會有一種發現新事物的感受，能體會到某種魅力或魔力，也可能會認為是因為自己做了某些事情或是探索了某個區域。 Anthony 透露

在最新幕後開發影片中，遊戲總監 Neil Druckmann 也提到了《最後生還者2》將會更加強調玩家身為一位「生還者」的部分。玩家將會扮演艾莉，相較於上一代的主角喬爾，她顯得更加嬌小且靈活。雖然她並不是人群中最強壯的角色，但她仍然能利用各種獨特的技巧或裝備來對付比她更加高大強壯的敵人。

本作也為這系列加入了許多全新的遊玩要素，像是跳躍以及匍匐前進等，玩家都能夠在最新公開的遊玩影片中看到這些遊玩要素的細節簡介。此外，這支影片也揭露了玩家在單獨一輪的遊玩過程中，並無法取得讓角色身上所有裝備都完整升級的資源。根據製作團隊的說法，他們是有意要讓玩家們在全程都保持在資源不充足的緊張感，藉此維持本作的生存主題。

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