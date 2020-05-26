《NieR RepliCant》重製版全語音劇本厚過字典　音樂重新編曲錄音

Square Enix 預定於 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台上推出的《NieR RepliCant ver.1.22474487139…》（尼爾：人工生命 ver.1.22474487139…／ニーア レプリカント ver.1.22474487139…），製作人「齊藤陽介」、遊戲總監「ヨコオタロウ（橫尾太郎）」、音樂負責人「岡部啓一」與美術負責人「幸田和磨」等開發團隊，再度為玩家們帶來有關遊戲的第一手情報！

本作為一款將 2010 年 4 月在 PS3 主機上推出的人氣作《尼爾：人工生命》，給重新移植到現世代平台上再度重新推出的威力加強版本。而且遊戲中除了當初原作開發團隊外，還邀請《尼爾：自動人形》遊戲設計白金工作室「田浦貴久」協助動作部分開發，並針對既有內容大幅變動，要帶給玩家們不同於過去 PS3 版的全新遊戲體驗。

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根據齊藤製作人表示，「雖然目前還沒辦法告訴大家這次的重製版跟之前的 PS3 版到底差在哪裡，或是故事是否會完全相同，不過光是全語音這點，就會跟過去有很大的差異。就算內容相同，但透過聲優們全語音的配音演出，整體帶給玩家們的故事感受，就會跟之前是截然不同的體驗。」

而橫尾總監也補充，「這次的重製版中，整個劇情腳本的內容，將會比一本廣辭苑字典還要更厚（廣辭苑為日本最有名字典，厚度高達 8cm），龐大的故事量，還請玩家們期待實際的演出表現！」

除了故事劇情部分外，在美術部分，幸田表示，「目前在美術部分，每個地區都至少會有一張主視覺美術，基本上整個概念美術的作業算是已經全部完工了…大概吧。我們在繪製概念美術的時候，會盡量活用原本的氛圍，並配合現世代平台的表現力來呈現出全新的樣貌。」

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至於在這次重製版的樂曲方面，岡部則是表示，「過去《尼爾：人工生命》也曾推出過很多張改編樂曲專輯，這次重製版雖然整體音樂氛圍跟過去一樣，不過卻會收錄重新編排演奏的樂器與歌曲，也將針對整個錄音等作業進行重製，藉此來提供玩家們更高品質的音樂演出饗宴！同時在這次歌曲部分，雖然會找新的和聲歌手參與演出，不過在獨唱部分，還是將會由之前曾參與 PS3 版等《尼爾》系列演出的「Emi Evans」來演出。」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】