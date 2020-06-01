《超音鼠大電影》開拍續集！占基利蛋頭博士更瘋狂Tails戲份更重

將電玩改編成電影對於荷里活片商來說向來都是一大挑戰，但Paramount Pictures也在去年宣布正在計畫將 Sega 旗下最具代表性的作品《超音鼠》改編成一部「真人電影版」，甚至還找來了喜劇天王占基利（Jim Carrey）來飾演《超音鼠》系列中的經典反派－蛋頭博士。

然而，在最初公開的預告片中，超音鼠極為「寫實」的詭異造型可說是嚇壞了一票粉絲，因此，電影團隊也在排山倒海的反彈聲浪中決定重新設計超音鼠在《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）電影中的造型，並延期了原定的上映計畫。

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在經過了特效團隊數個月的努力後，超音鼠在新版預告中展露的全新造型也成功挽回了粉絲們的心。而當本片終於在今年 2 月正式上映之後，不僅創下了電玩遊戲改編電影的周末票房紀錄，最終也在全球獲得了超過 3 億美元的票房。

《超音鼠大電影》在結局最後也埋下了發展續集的伏筆，再加上如此傑出的票房成績，都讓不少粉絲們開始期待續集的推出。就在本周，發行片商Paramount Pictures和 Sega 也正式宣布《超音鼠大電影》續集即將正式進入規劃階段，而首部電影的原班團隊也都將會再次回歸。

然而，《超音鼠大電影》電影續集目前仍然還處於早期開發階段，許多方面的細節似乎也都還沒有正式敲定，但根據首部電影最後所埋下的「伏筆」，粉絲們將會在這部續集中看到《超音鼠》系列人氣角色塔爾斯（Tails） 的登場，至於由占基利飾演的蛋頭博士也將會以更加貼近原作的造型再次登場，而個性也會變得更加瘋狂。

即使改編電玩常常充滿了許多挑戰，但在近年來的《超音鼠大電影》和《POKÉMON 神探Pikachu》等作品陸續創下票房佳績後，似乎證明了這個類型仍有著不小的潛力，而對於荷里活的導演們來說，這也是個必須要把握的機會，所以粉絲們接下來勢必也將會看到更多經典電玩的改編作品。《超音鼠大電影》目前已經正式推出了 DVD、藍光片以及數位版本。

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