《超音鼠大電影》影評：友情無敵！天生跑得快　再唔係逃避藉口

《超音鼠大電影》故事敘述這隻世上跑得最快的「刺蝟」，如何完全接受並熱愛他在地球的全新家園。在這部真人冒險動作喜劇片中，超音鼠（Sonic）和他的全新死黨湯姆華高斯基（Tom Wachowski）攜手合作，阻止邪惡天才蛋頭博士（占基利 飾）為了統治全世界不惜摧毀這個星球！

講到近期的電玩卡通改編的電影，《POKÉMON神探Pikachu》（POKÉMON Detective Pikachu）應該可以算是一部印象深刻的改編作品。而比「比卡超」（Pikachu）早N年的電玩「超音鼠」也終於改編成電影上映了，那就是今次的《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）。沒錯，現在就是連超音鼠都會被改編成電影的世代。這次改編整體水準不錯，就連我這個非超音鼠迷也被吸引。到底今次的《超音鼠大電影》好睇在邊呢？

+ 3 + 2

友情——以這個主題作為超音鼠要突破的那道牆真是最適合不過了。在地球生活、但卻沒半個朋友的超音鼠「享受」了好長一段日子的寂寞。有一天他遇上男主角Tom警長（James Marsden 飾）、但卻因故不能讓對方認識自己，直到一些事件的觸發，兩個人的相遇展開一場神奇的大冒險，最終本着「友情無敵」的力量成功擊敗蛋頭博士！我得說，這是一部非常適合小朋友睇的電影，因為整個劇情就是非常直白簡單——超邪惡反派與英雄的對決：超音鼠VS蛋頭博士。

在地球生活、但卻沒半個朋友的超音鼠「享受」了好長一段日子的寂寞。有一天他遇上男主角Tom、但卻因故不能讓對方認識自己，直到一些事件的觸發，兩個人的相遇展開一場神奇的大冒險，成功擊敗蛋頭博士！（《超音鼠大電影》劇照）

這部電影的精彩之處，在於超音鼠使用超能力的過程。（畢竟大家早就知道他的超能力就是跑得很快）至於要怎麼將「跑得很快」這件事情如何在電影上作視覺化的呈現就很重要了。其中一幕，還能看到《變種特攻》（X-Men）系列當中出現的「快銀戰鬥法」，這種完全慢動作玩法真的是相當有趣。而超音鼠亦充分地利用他的特點，隨着友情的能量大爆發，他最後終於領悟到自己被賦予的能力並非「走佬」，而是用來保護最重要的朋友，可謂完美的結局。

《變種特攻》（X-Men）系列當中出現的快銀戰鬥法運用在電影上（《超音鼠大電影》劇照）

+ 5 + 4 + 3

另一搶鏡的亮點，絕對是占基利（James Carrey）所飾演的蛋頭博士了。一個聰明過頭的超級大反派，在他的詮釋下，可以充份感受到他的強大，但一方面又能讓觀眾有點啼笑皆非。這種無厘頭就真的只有占基利才做到。畢竟在喜劇圈裡如果他自稱第二，應該很少人敢說自己是第一！

總結《超音鼠大電影》，不管你是不是超音鼠迷，只要你喜歡這種有趣又輕鬆的電影就放心入戲院捧場吧！保證不會失望。（然後竟然偷偷塞了兩個彩蛋，續集看來是拍定了！）

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