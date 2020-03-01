超音鼠影評│一招扭轉負評？爛番茄觀眾評分94%　大人細路都啱睇

電玩遊戲意味著永遠的鄉愁，超音鼠Sonic必然在童年有其位置，然則故事橫衝直撞的闖關模式，不見得符合當下的時代環境，這一回讓Sonic的故事更為豐滿，讓他天生疾駛的音速變成一種象徵，不斷逃離，不斷躲藏，也只能獨身生活，就是為了生存下去。

《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）明明這麼單純，一如其他遊戲改編電影，但也赤裸裸的展現孤獨的恐懼，就像每一個小孩一樣，都曾有過眼巴巴望著團體生嘆的時刻，好想跟他們一起玩，如果可以也想要打棒球、吃垃圾食物或是玩電動，人與人之間相互依靠才有了大步邁向前的意義。

《超音鼠大電影》爛番茄觀眾評分達94%。（截圖）

一個人跑得太快，其他人追不上，想要減輕速度好好陪一陪同伴，卻又怕會失去自己原始的模樣。所以《超音鼠大電影》的單純，竟也有了幾分不單純，省去類型電影會有的說教場景，長久以來沒有經歷過群體生活的Sonic，不知如何與人溝通，所幸他遇上的Tom警長（占士馬史頓／James Marsden飾演）是個低調沉穩的大男孩，不排斥一起玩樂，而當他們一同在酒吧恣意狂歡，喝酒、射飛鏢、騎馬或是打架，幼稚的總和也成了青春。

修正前的Sonic被網民狠批恐怖。（《超音鼠大電影》劇照）

修正後的Sonic。（《超音鼠大電影》劇照）

+ 4 + 3 + 2

Sonic的造型更改，變得不再擬真，讓這類型動畫與真人的結合，多了幾分天馬行空，不得不直呼這招的臨陣更改做得真好，在情境喜劇《Parks and Recreation》表現不俗的賓施瓦茨（Ben Schwartz），就是超音鼠的極佳代言人，聲音表情很活潑且幼稚，卻又充滿淘氣，不會讓人討厭。

賓施瓦茨於情境喜劇《Parks and Recreation》表現不俗。（《Parks and Recreation》劇照）

或許我們更感謝有這部電影，才能成全我們從小就著迷的喜劇天王占基利（James Carrey），如何再度於大銀幕前展現擠眉弄眼的瀟灑魅力，看他舞動身軀展現搞笑魅力，徹底展現出一個討厭卻又可愛的反派「蛋頭博士」，玩遊戲玩了這麼多年，還沒看過這麼討喜的蛋頭博士。

占基利扮演大反派蛋頭博士。（《超音鼠大電影》劇照）

+ 2

而當《超音鼠大電影》進入美國西部的現世，再加上那場酒吧戲，竟也有種牛仔的既視感，Sonic只懂得往前奔跑，背向所有的危險，而當有一天，他發現自己也有了善良的夥伴，才決定換個方向，這一回要衝向敵人，讓自己所珍視之人能夠幸福。我們之所以喜愛《超音鼠大電影》，更在於電影擅長營造速度感，近乎《變種特攻》（X-Men）前傳系列的「閃銀時間」，風格俏皮，也很適合這部電影的風格，讓整部電影的代入感很高，很容易讓人進入角色，我們也像Sonic一樣，覺得自己總是很怪，需要獲得認同，卻又不知道怎麼做。其實做自己就對了。

「閃銀時間」（《變種特攻：未來同盟戰》劇照）

+ 4 + 3 + 2

《超音鼠大電影》滿足遊戲迷，無論是金環、紅色球鞋、集氣後捲成一顆球的絕招或是蛋頭博士的戰機，再加上片尾畫面出現的某個角色，無不讓遊戲迷感到驚喜，做為一部介紹主要電影背景，順勢帶入遊戲經典元素的電影，故事無疑是及格的，但也讓人忍不住開始期待，未來如果拍續集，一定也能加入更多元素，我也已經開始期待起占基利的回歸，希望他能再度演出「蛋頭博士」，這個讓人極度喜愛的可愛反派。

《超音鼠大電影》絕對能夠滿足遊戲迷。（《超音鼠大電影》劇照）

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