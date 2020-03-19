《超音鼠大電影》票房超越神探Pikachu　成最賣座遊戲改編電影

以Sega旗下人氣高速動作遊戲《超音鼠》為題材改編的電影版《超音鼠大電影》（Sonic The Hedgehog），自 2 月起陸續在歐美台灣等地區上映以來，受到許多粉絲們一致好評，據美國電影票房計算網站 Box Office Mojo 最新的統計資料表示，本作在美國票房收入高達 1 億 4,580 萬美金，超越之前的《POKÉMON 神探Pikachu》，成為美國最熱銷的遊戲原作改編電影！

一直以來，雖然曾經推出過許多遊戲改編電影，但真要說到票房大賣，卻始終難有亮眼成績；如 2016 年以暴雪人氣大作《魔獸》為題材的《魔獸爭霸：戰雄崛起》，在美國票房也只有 4,736 萬美金。而以任天堂旗下人氣 IP《寶可夢》（Pokemon／寵物小精靈）為題材，於 2019 年推出的《神探Pikachu》，不但有滿滿的《寶可夢》情懷風，在死侍萊賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的配音加碼下，更是創下高達1億 4,410 萬美金的驚人票房成績，刷新美國最熱銷的遊戲原作改編電影紀錄！

《超音鼠大電影》預告片（點圖放大↓↓↓）

+ 8 + 7 + 6

至於《超音鼠》電影，早在最初公開之餘，就因為主角「超音鼠」的模組造型不佳而受到許多粉絲們批評，劇組也因此而宣布緊急修改超音鼠的模組造型。而這番辛苦，也終於在電影上映後有所回報。

(《超音鼠大電影》預告片截圖）

雖然近期因為武漢肺炎（COVID-19，或稱新冠肺炎）影響使得許多電影院人潮驟減，電影票房也因此而多受影響；但《超音鼠大電影》2 月在美國上映後，短短三天就有高達 5,800 萬美金票房，打破《神探Pikachu》5,430 萬美金的紀錄！

附帶一提，截至目前為止，《超音鼠大電影》不但美國票房高達 1 億 4,580 萬美金，幾乎刷平製作費 1 億 5,000 萬美金的成本，在美國以外地區也有 1 億 6,070 萬美金票房紀錄（全球累計 3 億 6,506 萬美金），就票房而言堪稱是成果非常亮眼。而除了北美台灣外，接下來《超音鼠大電影》還將會陸續在日本等各地區上映，屆時全球票房應該會再有一波的加注。

而導演「Jeff Fowler（傑夫福勒）」在聽從粉絲們意見後，寧願延後電影上映時間也要針對超音鼠角色設計進行修正調整，更被認為是電影成功的最大原因。隨著本次《超音鼠大電影》的成功，也讓人期待，之後還能再看到怎樣的遊戲改編電影，陸續推出在粉絲們的面前？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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