LEGO Super Mario 樂高瑪利歐 8月有得玩 3個原因應該炒唔起

尤記得LEGO 3月公布推出Super Mario ，gb人人俾心心，但當真身公開後，就無人再提。其實作為玩具，LEGO Super Mario應該很好玩，也好適合家長在疫情期間，買回家跟子女一起玩。現在炒家關注的元素減少，正是真玩家出手之時，LEGO最新公布，8月正式推出！

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小朋友電子玩具

這款LEGO Super Mario 並不是一般Playset，用積木整個城堡就算，主角Mario比較似LEGO一條角色副線「 Brickheadz 」；是由積木組合而成，體內更內置電子感應器，眼睛及胸口是LED屏幕，可以改變Mario的表情，拿著他踩龜，還會有食金幣聲畫效果。這類小童向LEGO從來炒不起，反而是玩家福音。

大人不要去搶小朋友的玩具好不好？

冇儲家最愛人仔

市面的LEGO店，其實最好賺就是將大套裝拆散，單售積木材料，還有炒賣珍罕款式的LEGO人仔。而LEGO Super Mario 的主角正好就不是人仔，而是以類似Q版人仔副線「Brickheadz」形式推出；雖然Brickheadz 也有一定支持者，但終究也是「好炒之物」，相信會少了人搶。

不是以「LEGO人仔」去製作Mario，吸引力即時大減。

角色唔似遊戲原作

好啦就算LEGO迷看到沒有人仔不賣帳，那Mario Fans呢？又覺得這些用積木組合而成的角色，其實樣子遊戲內的原色不太相像，四四方方根本就不像Mario，想將之收藏的意欲不高。

其實LEGO版的場景Playset做得好靚，但無配LEGO人仔，整體樂高味始終是欠奉，或者將來可以再上ebay 買美國K’NEX 積木公司推出的正版人物回來，混配起來一齊玩！

（↘↘點圖睇K’NEX Mario系列人仔有幾豐富得意↙↙）