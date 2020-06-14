《軒轅劍柒》新遊戲畫面曝光　機關密室解謎　萌妹新角太史湘登場

大宇資訊《軒轅劍柒》釋出實機遊戲影片並公開主要角色之一「太史湘」的角色資訊，以及最新遊戲實機影片。

《軒轅劍柒》是由軒轅劍之父蔡明宏領銜，大宇資訊旗下DOMO工作室製作的經典單機RPG《軒轅劍》系列的第十三款正統單機作品。玩家將親迎歷史浪潮，在亂世中踏上斬妖除魔、追尋真相之路。本作將在2020年內發行，登陸Steam、PS4等平台。

太史湘是主角太史昭的妹妹，善良、溫柔體貼、天真無邪，聰明伶俐，有些靈動可愛的想法。最大的希望是和哥哥一起過著平和而幸福的日子。在戰鬥中，太史湘也會幫助玩家一起對抗敵人。

在戰鬥中，太史湘也會幫助玩家一起對抗敵人。（《軒轅劍柒》遊戲擷圖）

官方表示，《軒轅劍柒》改為節奏更快的即時制戰鬥方式，同時也在遊戲中加入了攀爬、蹲行等動作要素。最受玩家期待的機關玩法，在此次影片中也可窺一斑——巨大密室中，主角需要逐一解開古老的機關謎題，才能開啟通往下一段旅程的大門。

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DOMO小組表示，在本作中，經典的天書系統將以不同樣貌回歸。在戰鬥中，玩家不但可藉助「天書之力」收服妖魔，還可緩速敵人，逆轉戰鬥的不利形勢，讓玩家更自由地掌控戰鬥節奏。

官方將陸續曝光更多遊戲資訊及戰鬥玩法詳解，更多內容敬請持續關注《軒轅劍柒》官方網站及Facebook官方粉絲團。關於《軒轅劍柒》。

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