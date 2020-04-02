《大富翁10》登陸手機iOS版正式上架　即日起有限時85折優惠

國民遊戲《大富翁》去年於 Steam 推出 30 週年鉅獻《大富翁10》，讓許多玩家大呼根本是時代的眼淚。官方宣布《大富翁10》手機版於 iOS 上線，即日起至 4 月 12 日皆享有 85 折優惠，只要港幣 48 元就能不受時地限制，輕鬆與好友一起鬥智拚策略。

《大富翁10》帶領玩家重溫經典（《大富翁10》畫面截圖）

熱鬥模式超燒腦 自訂選項增添變化性《大富翁10》除了玩家們熟悉的傳統玩法，還加入極具挑戰的熱鬥模式。地圖中取消小型地產格，多數地圖格都是獲取卡片的格子，玩家透過大量獲得及使用卡片，給敵人造成金錢傷害，最後使對方破產即獲勝，選擇熱鬥模式將使遊戲節奏更加緊湊。此外，遊戲中還可以自訂初始現金、存款以及物價提升天數。依照不同的設定，可創造出截然不同的步調及玩法，誰能成為最後的「大富翁」可沒人抓得準。

+ 6 + 5 + 4

保留經典再創新 回味無窮的感動

30 年來紅遍大街小巷的《大富翁》系列，成功塑造出孫小美、阿土伯…等特色鮮明的人氣角色，一提到他們，玩家們腦海中肯定會浮現他們可愛的模樣和句句經典名言。而作為第十代力作，不僅保有《大富翁》系列的原汁原味，更添加許多新鮮元素，既熟悉卻又充滿驚喜的樂趣就待玩家們進入遊戲中細細感受。玩家可把握優惠期間入手，更多活動訊息及遊戲資訊請務必鎖定《大富翁10》官方網站與官方粉絲團。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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