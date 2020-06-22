Toys for Bob所開發的《古惑狼》系列最新作四代《Crash Bandicoot 4：It's About Time》（古惑狼4），目前已通過台灣遊戲分級審查機構數位媒體娛樂軟體分級審查，將預定於PS4／Xbox One等平台推出；如今Activision與Toys for Bob再度公開有關本作最新情報讓玩家們知道。

集體回憶返晒嚟！《古惑狼4》宣傳片逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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據Activision與Toys for Bob表示，為讓玩家們能掌握有關本作的最新情報，預定將於香港時間6月22日23:00推出本作的正式發表，屆時將會為玩家們帶來遊戲的最新畫面與第一手情報，喜歡《古惑狼》的玩家們，屆時可別錯過官方的最新公開訊息！

另外，目前在網路上也盛傳，本作將會在2020年10月9日推出登場，或許在今晚（香港時間6月22日晚上11時）的最新發表中，也會有關於發售日等在內的相關最新情報公開也說不定？

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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