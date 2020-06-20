《硬核機甲戰士版》正式登陸Switch！即日起開放預購

發行商傑仕登宣布，由 RocketPunch Games 開發的 2D 機甲動作遊戲《硬核機甲》（HARDCORE MECHA）Nintendo Switch Edition 今（19）日公布盒裝版預售資訊以及預告PV，並於即日起開放預購。

盒裝版採用雙封面設計

盒裝版將採用雙封面設計，玩家可以依照自己的喜好以作更換。

盒裝版將以《戰士版》形式推出

《硬核機甲 戰士版》將包含遊戲本體和多達 6 個付費DLC，其中「雷暴乙女型」全新機甲 DLC 更為《戰士版》限時獨佔特典。包括 4 台全新機甲、2 位全新駕駛員、3 位主角駕駛員、5 台主角機甲致敬外觀。

+ 3 + 2

《硬核機甲》是一款 2D 動作機甲戰鬥遊戲，為愛好機甲遊戲的玩家帶來了熱血、自由、爽快的戰鬥體驗。在 PlayStation 和 Steam 平臺上線後，取得了很好的成績， 獲得了包括東京遊戲展及日本遊戲媒體發出的超過 10 個最佳獎項，更連續數星期登上 PSN 日本第一位。《硬核機甲》在 Nintendo Switch 平臺上能讓玩家隨時隨地駕駛著機甲，與夥伴進行機甲對決。

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