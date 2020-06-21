終於發表動畫化消息的轉生系小說風潮始祖《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，動畫將會在 2021 年內播出，這次隨著消息公開，也釋出最新主視覺海報、主演聲優陣容等資訊。

本作的男主角以前生的後悔為這一世的食糧，決定好好面對這一生的各種試煉，展開了壯大的冒險（《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》官方宣傳海報）

《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》描述一個 34 歲的尼特族男性在遭遇交通事故死亡之後，轉生到劍與魔法的異世界，尚在強褓時期的他還保留著原先的記憶，以前世的後悔為這一世的食糧，決定好好面對這一生的各種試煉，展開了壯大的冒險。

由製作過《Re: 從零開始的異世界生活》、《命運石之門》的 WHITE FOX，與企劃《刀劍神域》的 EGG FIRM 聯手，催生新的工作室「STUDIO BIND」負責製作本作動畫；導演由岡本學擔任、角色設計是杉山和隆、音樂則由藤澤慶昌操刀。目前宣布的主演聲優成員有內山夕實（飾 魯迪）、小原好美（飾 洛琪希）、加隈亞衣（飾 艾莉絲）、茅野愛衣（飾 希露菲）等人。《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》動畫將在 2021 年開播。

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