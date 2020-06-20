日本一位擁有 2 級建築師、1 級技能師資格的 48 年木匠 Youtuber─大工の正やんShoyan 近期上傳自己打造出人氣遊戲《集合啦！動物森友會》中的樸素 DIY 作業台製作過程，仔細精準的打模、切割、修正，完美的再現遊戲中的道具，展現令人驚艷的匠人工藝！

其實早在兩個禮拜前，他就先行打造《集合啦！動物森友會》中的「小型DIY作業台」，將遊戲圖印出後，依照物品比例自己繪製設計圖，開始動作切割板材、拼裝成品，最後也不忘放上道具佈置，展現出與遊戲中一致的小型DIY作業台。

即睇小型DIY作業台製作過程（點圖放大）↓↓↓

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而這次挑戰的「樸素DIY作業台」相比「小型DIY作業台」來說難度更高，直接從原木開始下手。由於樸素DIY作業台側面有凹凸的幅度，在作業上也更為費工，加上原木需作防腐等處理，整體的工程比起小型DIY作業台來說更加複雜。加上原木重量過重，時不時還需要大型工具搬運，所以成品重量也高達 150 公斤！

即睇樸素DIY作業台製作過程（點圖放大）↓↓↓

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相比遊戲中簡單幾個步驟就能製造出 DIY 作業台，實際上想要獲得這麼好看的成品真的需要耗費專家許多心力。看完專家的成品後，覺得現實中應該還是以小型DIY作業台更為實用，加上洞洞板可以自由替換其他物品放置，也很適合真的拿來當家具、書桌使用。有興趣的玩家可以觀賞影片來看匠人的實際製作過程唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】