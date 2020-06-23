The Last of Us 2評價兩極無阻銷量　四年來英國銷售速度最快作品

由於《最後生還者》的高度評價與期待，帶動了續作在英國的上市首週成績，根據外媒揭露。遊戲上市首週的實體銷售排行榜上《最後生還者 2》獲得銷售排行榜首。

據 gamesindustry.biz 表示，由於 PS4 比 PS3 主機的銷量更多，使得《最後生還者 2》比起 PS3 銷量增長了 76％，使其成為在英國遊戲排行榜中比先前老少咸宜的《集合啦！動物森友會》高出 40％。首週上市超越了《健身環大冒險》、《FIFIA 20》成為冠軍，成為繼《秘境探險 4》之後銷售速度最快的作品，此資料還不包含數位下載。

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這樣的成績可以解讀是《最後生還者》高評價帶給玩家的期待度導致，不過目前實際遊玩《最後生還者 2》與一代的玩家評價大不同。以 metacritic 作為參考的話，目前《最後生還者 2》的玩家評價僅有 3.8 ，遠低於 PS3/PS4 HD版 《最後生還者》的 9 分評價。

（metacritic擷圖）

而遊戲總監 Neil Druckmann 似乎沒有感受到玩家的怒火，發售在推特上截下玩家反應熱烈的圖片，表示本作評論數是前作的兩倍多，但網友上馬上回擊他故意不呈現玩家分數。頑皮狗官方推特更以艾莉、狄娜以及傑西歡欣鼓舞的動圖表現工作人員的喜悅，但不讓推特使用者回應，至目前為止，開發團隊與總監都沒有針對負評表示回應，只有在上市前訪談提到，玩家可能不會喜歡本作。

You missed something in your capture pic.twitter.com/53oy7EQdgz — Chamán Unleashed (@RetroChaman) June 20, 2020

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