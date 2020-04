新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情令在家打機成為好多人最大娛樂,幸好除了Switch的不死《動物之森》外,4月份大作如《FF7RE》、《生化危機3RE》、《聖劍傳說》等都夠玩。可是來到5月正式進入遊戲界例行「五窮六絕」時期,加上一些作品因疫情而延遲改期,令6月推出的《THE LAST OF US PART II》成為這兩個月內獨當一面之大作,但靜還靜,其實細心一看5、6月仍有不少好遊戲推出,只不過大部分是PS4而已。