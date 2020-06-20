The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 簡單流程一覽（劇透注意）

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，以下為遊戲簡易流程及重要物品入手位置一覽。
（劇透注意）《The Last of Us Part II》最後生還者2是個一本道遊戲，因此流程其實就是順著打下去一直過版；以下整理重點物品和道具入手位置，如果漏掉時也知道在哪裡找回。
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The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全槍械入手方法一覽
The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全槍套入手方法一覽
The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全訓練手冊入手方法一覽
1. 傑克森市
左輪手槍（自動獲得）
2. 西雅圖第一日
章節「市區」：泵動式散彈槍、閃光彈、製作訓練手冊、長槍套
章節「國會山區」：地雷、潛行訓練手冊
3. 西雅圖第二日
章節「希爾奎斯特」：短槍套、精準訓練手冊、弓箭（自動取得）
章節「找出諾拉」：爆裂物訓練手冊
4. 西雅圖第三日
5. 公園
6. 西雅圖第一日
章節「步行」：狩獵手槍、秘密行動訓練手冊
章節「敵區」：雙管散彈槍、近身戰訓練手冊、短槍套
章節「森林」：槍械訓練手冊
章節「海岸」：長槍套、兵工廠訓練手冊、十字弓（自動獲得）
7. 西雅圖第二日
章節「下降」：火炎噴射器
8. 西雅圖第三日
9. 農舍
10. 聖塔芭芭拉
滅聲衝鋒槍（自動取得）
11. 農舍
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