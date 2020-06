The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 簡單流程一覽（劇透注意）

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者,PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出,宅民黨現製作一系列攻略,以下為遊戲簡易流程及重要物品入手位置一覽。

(劇透注意)《The Last of Us Part II》最後生還者2是個一本道遊戲,因此流程其實就是順著打下去一直過版;以下整理重點物品和道具入手位置,如果漏掉時也知道在哪裡找回。

############防劇透分隔線############

############防劇透分隔線############

############防劇透分隔線############

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全槍械入手方法一覽

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全槍套入手方法一覽

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全訓練手冊入手方法一覽

1. 傑克森市

左輪手槍(自動獲得)

2. 西雅圖第一日

章節「市區」:泵動式散彈槍、閃光彈、製作訓練手冊、長槍套

章節「國會山區」:地雷、潛行訓練手冊

3. 西雅圖第二日

章節「希爾奎斯特」:短槍套、精準訓練手冊、弓箭(自動取得)

章節「找出諾拉」:爆裂物訓練手冊

4. 西雅圖第三日

+ 3 + 2

5. 公園

6. 西雅圖第一日

章節「步行」:狩獵手槍、秘密行動訓練手冊

章節「敵區」:雙管散彈槍、近身戰訓練手冊、短槍套

章節「森林」:槍械訓練手冊

章節「海岸」:長槍套、兵工廠訓練手冊、十字弓(自動獲得)

7. 西雅圖第二日

章節「下降」:火炎噴射器

8. 西雅圖第三日

9. 農舍

10. 聖塔芭芭拉

滅聲衝鋒槍(自動取得)

11. 農舍

↓↓↓The Last of Us Part II全影片攻略(按以下連結此)↓↓↓

Chapter 1 傑克森市

Chapter 2 西雅圖第一日

Chapter 3 西雅圖第二日.上

Chapter 3 西雅圖第二日.下

Chapter 4 西雅圖第三日

Chapter 5 西雅圖第一日 Side B

Chapter 6 西雅圖第二日Side B

Chapter 7 西雅圖第三日 Side B

Chapter 8 農舍

Last Chapter 聖塔芭芭拉