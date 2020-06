The Last of Us 2 最後生還者2 宅民評測影片：劇情真係咁差?

【The Last of Us 2 最後生還者2 深入評測】《The Last of Us Part II》最後生還者2即將推出,由於當年在PS3的上一集是公認神作,今次續集自公布以來就廣受機迷期待;然而遊戲在早前卻因為CG影片洩漏引起一陣風波,到底今集好不好玩?自以下就由宅民黨攻略組員恆仔為大家送上全面評測。

整體評價和之前的早期評測相若,因此亦可參看早期評測文章:

The Last of Us Part II 最後生還者2 實Game預覽:好好玩 畫面神

神級遊戲畫面 瘋狂細緻材質

對很多人來說《最後生還者》其中一個最吸引的地方固然是世界末日後的城市廢墟場景,固然令人心馳神往的廢墟景今集仍然健在,但在遊戲時令筆者印象最深刻的倒不是場景而是遊戲畫面對材質(Texture)的處理。

《The Last of Us Part II》的畫面質素肯定是所有PS4遊戲中的頂尖之列,遊戲的整體畫面質素比《Horizon Zero Dawn》地平線、《Final Fantasy VII Remake》FF7重製等要還要高出幾籌...光影、材質的處理還是物理效果的細緻度全都令人為之驚嘆,特別是液體相關的效果已是瘋狂的地步;今年都要出PS5了,總算有遊戲將PS4機能真正發揮到極致,能相提比論的大概也只有《Red Dead Redemption 2》碧血狂殺2了。

隨便暫停一個畫面,都有無數細節可賞析。玩的時候不禁會想,到底團隊花了多少時間和心機來打磨這些細節...強烈建議在遊玩時不要只顧著殺敵和過版,好好留意一下開發團隊在打磨這些細節上花的心機,會令遊戲體驗提升許多同時,也不會浪費了團隊的心機。

+ 2

遊戲的基本玩法和上集一樣為一本道過版式,不過《最後生還者2》的地圖立體度和規模提升了數倍之多,場景闊度和縱度都大大提高,一個關卡可以上落幾層樓、或是整條街有幾棟建築物可以走位;不單令玩家在攻略關卡時有更多方式和選擇,亦增加了遊戲的重玩性:同一個版面,今次可能被發現了無奈地要全滅敵人,二周目時對地形和敵人配置有印象後就可無聲潛行過去。

地圖增大了的同時AI也比前作提升,除了懂得壓制包抄、佔據高地等戰術之外,有一點很有趣的是每個人類敵人都會有名字和社交關係,如敵人發現玩家暗殺的敵人屍體之後,會大喊「(某人的名字)死了!」等對白來通知同伴;而若果被殺的是其熟人,該敵人更會顯得特別憤怒,台詞不同之餘亦會更主動地想要找出玩家來報仇,令戰鬥更有實感。

↓↓↓↓點下圖放大遊戲實機圖片↓↓↓↓

+ 3 + 2

劇情:網上劇透大多為假 要自己玩先知

接下來說說大家最關心的劇情方面;相信有留意此作的玩家都知道因為事故,遊戲的CG影片遭到洩漏,劇透亦因而流出,而很多人在看完劇透之後都對本作劇情非常不滿,從而在網上引發一連串負評。

在通關遊戲之後筆者回去找所謂的「劇透」和「流出」;不知道大家看的是哪個版本(畢竟都流傳了一段時間),但如果你看的是在外國4ch留言版的版本(慎入)的話,筆者可以告訴你那個所謂「劇透」幾乎沒有一樣是準確的,除了人物名稱之外差不多無一正確。大概是這個所謂「劇透」流出之後,遊戲總監Neil Druckmann的公關表現又不夠好,對網民辛辣回應(不喜歡就不要買!)之餘又曾發出支持女權等「SJW」發言,才被無限上綱令負評進一步發酵。

但由於評測影片和文章發布的時候仍然在保密協議期間,筆者不能討論詳細劇情,因此就只說說個人對本作劇情的感想。

個人認為,遊戲的劇情和故事構成都很好:或者說不上驚天地泣鬼神精彩絕倫,但是個有著完整架構、脈絡和人物關係的故事。充其量是有一些展開你可能會有點奇怪 / 不太認同,可能會產生「為何要這樣做」或「這樣真的好嗎」的感覺;但正所謂聽故不要駁故,不是什麼問題。個人比較在意的是有些佔據劇情重要部份的角色不太討喜,令人有少許不夠入戲;但問題也就只有這樣了,此外一切皆好。

而最重要一點是,遊戲將劇情展開和關卡設計融為一體,不少劇情、細節和演出都在關卡中而不在CG影片中,你真的需要將整個遊戲玩一次,才能體會到劇情鋪排的用心。

Neil Druckmann也在最近的訪問中說道「你可能會不喜歡這個遊戲,不喜歡它的發展方向,不喜歡角色們的命運...」(Some of [the fans of the original game] are not going to like this game, and not like where it goes, and not like what it says or the fate of characters that they love...)。雖然他的話看起來很難聽,我也覺得遊戲的情節是較易令人產生這種感覺,但借此亦想帶出一個重點:喜不喜歡跟好不好是兩回事。

很多人對事物的批判純憑自己喜惡(雖然這沒有問題);但「你不喜歡它」,不代表它不是一個好作品。而在我來看《The Last of Us Part II》就是一個不可多得的好作品。而且極端點說,就算拿掉整個故事,單是遊戲畫面、玩法、關卡和場景設計以及氣氛營造就足以令The Last of Us 2上神枱,絕對是非玩不可。

不過個人也認為在公關層面來看,Neil Druckmann的表現並不是很理想,或者可以理解成炎上商法吧...()

總結:即使你可能玩完後會不太高興 但依然是神作