The Last of Us 2 最後生還者2 宅民評測影片：劇情真係咁差?

【The Last of Us 2 最後生還者2 深入評測】《The Last of Us Part II》最後生還者2即將推出，由於當年在PS3的上一集是公認神作，今次續集自公布以來就廣受機迷期待；然而遊戲在早前卻因為CG影片洩漏引起一陣風波，到底今集好不好玩？自以下就由宅民黨攻略組員恆仔為大家送上全面評測。

整體評價和之前的早期評測相若，因此亦可參看早期評測文章：

The Last of Us Part II 最後生還者2 實Game預覽：好好玩 畫面神

神級遊戲畫面 瘋狂細緻材質

對很多人來說《最後生還者》其中一個最吸引的地方固然是世界末日後的城市廢墟場景，固然令人心馳神往的廢墟景今集仍然健在，但在遊戲時令筆者印象最深刻的倒不是場景而是遊戲畫面對材質（Texture）的處理。

《The Last of Us Part II》的畫面質素肯定是所有PS4遊戲中的頂尖之列，遊戲的整體畫面質素比《Horizon Zero Dawn》地平線、《Final Fantasy VII Remake》FF7重製等要還要高出幾籌...光影、材質的處理還是物理效果的細緻度全都令人為之驚嘆，特別是液體相關的效果已是瘋狂的地步；今年都要出PS5了，總算有遊戲將PS4機能真正發揮到極致，能相提比論的大概也只有《Red Dead Redemption 2》碧血狂殺2了。

隨便暫停一個畫面，都有無數細節可賞析。玩的時候不禁會想，到底團隊花了多少時間和心機來打磨這些細節...強烈建議在遊玩時不要只顧著殺敵和過版，好好留意一下開發團隊在打磨這些細節上花的心機，會令遊戲體驗提升許多同時，也不會浪費了團隊的心機。

+ 2

遊戲的基本玩法和上集一樣為一本道過版式，不過《最後生還者2》的地圖立體度和規模提升了數倍之多，場景闊度和縱度都大大提高，一個關卡可以上落幾層樓、或是整條街有幾棟建築物可以走位；不單令玩家在攻略關卡時有更多方式和選擇，亦增加了遊戲的重玩性：同一個版面，今次可能被發現了無奈地要全滅敵人，二周目時對地形和敵人配置有印象後就可無聲潛行過去。

地圖增大了的同時AI也比前作提升，除了懂得壓制包抄、佔據高地等戰術之外，有一點很有趣的是每個人類敵人都會有名字和社交關係，如敵人發現玩家暗殺的敵人屍體之後，會大喊「（某人的名字）死了！」等對白來通知同伴；而若果被殺的是其熟人，該敵人更會顯得特別憤怒，台詞不同之餘亦會更主動地想要找出玩家來報仇，令戰鬥更有實感。

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+ 3 + 2

劇情：網上劇透大多為假 要自己玩先知

接下來說說大家最關心的劇情方面；相信有留意此作的玩家都知道因為事故，遊戲的CG影片遭到洩漏，劇透亦因而流出，而很多人在看完劇透之後都對本作劇情非常不滿，從而在網上引發一連串負評。

在通關遊戲之後筆者回去找所謂的「劇透」和「流出」；不知道大家看的是哪個版本（畢竟都流傳了一段時間），但如果你看的是在外國4ch留言版的版本（慎入）的話，筆者可以告訴你那個所謂「劇透」幾乎沒有一樣是準確的，除了人物名稱之外差不多無一正確。大概是這個所謂「劇透」流出之後，遊戲總監Neil Druckmann的公關表現又不夠好，對網民辛辣回應（不喜歡就不要買！）之餘又曾發出支持女權等「SJW」發言，才被無限上綱令負評進一步發酵。

但由於評測影片和文章發布的時候仍然在保密協議期間，筆者不能討論詳細劇情，因此就只說說個人對本作劇情的感想。

個人認為，遊戲的劇情和故事構成都很好：或者說不上驚天地泣鬼神精彩絕倫，但是個有著完整架構、脈絡和人物關係的故事。充其量是有一些展開你可能會有點奇怪 / 不太認同，可能會產生「為何要這樣做」或「這樣真的好嗎」的感覺；但正所謂聽故不要駁故，不是什麼問題。個人比較在意的是有些佔據劇情重要部份的角色不太討喜，令人有少許不夠入戲；但問題也就只有這樣了，此外一切皆好。

而最重要一點是，遊戲將劇情展開和關卡設計融為一體，不少劇情、細節和演出都在關卡中而不在CG影片中，你真的需要將整個遊戲玩一次，才能體會到劇情鋪排的用心。

Neil Druckmann也在最近的訪問中說道「你可能會不喜歡這個遊戲，不喜歡它的發展方向，不喜歡角色們的命運...」（Some of [the fans of the original game] are not going to like this game, and not like where it goes, and not like what it says or the fate of characters that they love...）。雖然他的話看起來很難聽，我也覺得遊戲的情節是較易令人產生這種感覺，但借此亦想帶出一個重點：喜不喜歡跟好不好是兩回事。

很多人對事物的批判純憑自己喜惡（雖然這沒有問題）；但「你不喜歡它」，不代表它不是一個好作品。而在我來看《The Last of Us Part II》就是一個不可多得的好作品。而且極端點說，就算拿掉整個故事，單是遊戲畫面、玩法、關卡和場景設計以及氣氛營造就足以令The Last of Us 2上神枱，絕對是非玩不可。

不過個人也認為在公關層面來看，Neil Druckmann的表現並不是很理想，或者可以理解成炎上商法吧...（）

總結：即使你可能玩完後會不太高興 但依然是神作