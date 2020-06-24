鐵甲萬能俠扭蛋買了未？最近又有一套Mazinger Z 蛋非常吸引！說的是「Unbox & Go Nagai Blind Box」：由搪膠廠 unbox 開發的鐵甲萬能俠機械人家族Q版盲盒盒蛋！除了Mazinger Z 三大元老，還有三一萬能俠Getter Robot、磁力鐵甲人甚至非常冷門的《X BOMBER》BIG DAI-X！

早前筆者率先在旺角兆萬中心超人玩具拍攝這輯開箱，多謝黃Sir借出地方影相！（鍾世傑 攝）

「Unbox & Go Nagai Blind Box」Q版萬能俠系列由泰國象仔搪膠 Elfie 設計師阿 Too操刀，將鐵甲萬能俠、三一萬能俠、金剛飛天鑽等共10部永井豪機械人變成可愛坐姿小肥肥迷你PVC搪膠，按不同size約有4.5至6cm高，線條簡潔又可愛！

↓↓即睇全10款Unbox & Go Nagai Blind Box圖輯↓↓

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萬能俠三兄弟（鍾世傑 攝）

萬能俠與女朋友愛美神拍拍坐（鍾世傑 攝）

鐵甲萬能俠人氣最高，不過筆者自己最推介的其實是三一萬能俠，一來顏色鮮豔，Getter 3號的雙手、頭、腰部更可轉動！使出大雪山---冰河狂瀉！

三一萬能俠中，Getter 3最好玩，它的頭／手／腰都可轉動，且非常重手。（鍾世傑 攝）

「Unbox & Go Nagai Blind Box」會在7月中以盲盒抽選盒蛋形式發售，但現在已可在指定商店pre-order一個「原box」（共12隻），必齊10隻基本款，另加2隻神秘隱藏別色版。（$78/抽1隻、原盒價請向玩具店查詢。發售店：Superman TOYs,Toys Station,Toy Huntersandlog-on）