旺角玩具展 即睇有乜筍貨！高達 幪面超人 EVA 龍珠 迪士尼公主

遊戲動漫
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高達、幪面超人、新世紀福音戰士、龍珠、魔神英雄傳、One Piece、女生愛買的Q Posket景品！旺角東站（火車站）商場新開「MOKO Jr. 玩具祭」似乎內容相當豐富！記者提早一日率先掃場，即睇有咩買！

旺角玩具展買 高達 幪面超人 EVA 迪士尼Tsum Tsum 即睇有乜筍貨（鍾世傑 攝）

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6月才推出的RG EVA零號機、RG脈衝高達都有。（鍾世傑 攝）

場內的BANDAI模型玩具款式選新，比如RG EVA零號機、RG脈衝高達都有，市面難尋的櫻大戰光武改，多啦A夢、小寶寶都齊貨，比較抵買的是SD Gundam EX-Standard模型，100蚊可以執3盒。不過個人最推介買「SHF Best Collection」5款平價入門版可動figure，事關當中的幪面超人創騎（Build）、吉田超人（早田），在旺角區已經開始斷市及升價，在場內以則仍可用原價＄250購買。

「SHF Best Collection」5款平價入門版可動figure 包括 嗚門／Build／高達ANIME版／吉田超人／多啦A夢。各＄250（鍾世傑 攝）

↓↓↓其餘有甚麼貨就請點圖輯自己睇啦↓↓↓

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同場還有巨型迪士尼Tsum Tsum 自選粒粒公仔飾櫃，可以像「夾糖」一樣，買個玻璃樽任裝你喜歡的Tsum Tsum粒粒，款式有米奇、反斗奇兵、維尼等等！

Tsum Tsum粒粒櫃本身就是影相打卡位（鍾世傑 攝）

買這款熊仔樽（＄439）就可以任揀款式，裝滿一樽Tsum Tsum粒粒帶回家。（鍾世傑 攝）

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另外有一套本地公司Herocross 製作的 CHUBBY 6吋 胖胖系列公仔，有小熊維尼、小豬、 跳跳虎、咿唷。以及米奇、米妮、唐老鴨、黛絲共8款。（各＄95）

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表面看展區玩具售價不比市面便宜很多，其實在展期內於於同商場消費可換取＄25消費券，另可夾公仔1次。（細節請在即場查詢）

MOKO Jr. 玩具展

展期：2020年6月24日至8月30日

時間：每日1100至2100

地點：新世紀廣場MTR層中庭

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