LEGO Super Mario追加四種換裝道具！積木都可以噴火飛天爬牆？

還記得三月初，任天堂在「瑪利歐日」宣布與樂高（LEGO）合作，推出積木模型的超級瑪利歐（Super Mario），讓大家童年中遊戲機裡的記憶活了過來，超越過往的任何積木，逼真的模型設定和遊戲模式，造成一陣網路熱議。這麼狂的合作，簡直就是把遊戲搬到真實生活，讓超級瑪利歐迷滿足童年幻想！ 文：Lorry Liao, Kai Li（GQ Taiwan）

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超級瑪利歐積木套組，除了不可或缺的瑪利歐人型之外，也包括了 LEGO Mario 主機，在組裝的場景移動的時候，附有 LCD 螢幕的眼睛、嘴巴和肚子會感應不同色彩，給予即時反應及獎勵，總共還有 100 多個不同表情和動態，驚喜連連！同時，瑪利歐本身也有喇叭，可以發出遊戲中經典聲音和音樂。玩家通過旋轉梯、平台或是任何障礙物，都還可以賺取金幣，就和遊戲中一模一樣！

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近日，樂高響應亮眼銷售成績，釋出新影片宣布追加四款 Power-Up 補充包，讓瑪利歐獲得不同能力，分別為 Fire Mario、Propeller Mario、Cat Mario 及 Builder Mario，只要幫主機換上服裝和帽子，就可以輕鬆開玩啦！四款 Power-Up 補充包預計將於 8 月推出，心動的你千萬不能錯過了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：真實還原！「樂高 x 超級瑪利歐」全新遊戲體驗即將推出！】