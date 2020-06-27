【動物之森／動物森友會】攻略｜捕蟲大會開催！組隊輕鬆拎高分

遊戲動漫
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【動物之森／動物森友會】北半球首個捕蟲大會今日（6 月 27 日）開始，玩家一進入遊戲時，西施惠就會提醒玩家捕蟲大會正在廣埸舉行。玩法和上次的釣魚大會差不多，在限時內盡量捉昆蟲換分數，兌換全套 13 款的活動限定獎品。

首次捕蟲大會開催！

進入小島後，玩家已可以看到島民換上一身裝備，手拿著捕蟲網蓄勢待發，龍克斯會在廣埸等大家參加捕蟲大會。首次參加免費，之後每次收費 500 鈴錢，玩家要在限時 3 分鐘內盡量捉最多的昆蟲，時限內捉到的昆蟲會自動放入捕蟲箱，不會佔背包位置。活動時間由早上 9 時到晚上 6 時，期間可以無限次參加。

和朋友組隊參與能輕鬆得到較高的分數（遊戲截圖）

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計分方法

每捉到一隻昆蟲可得 1 分，個人捉到 3 隻昆蟲以上會追加 2 分，即完結時捉到 8 隻的話，就能得到 8＋2，共 10 分。而捕蟲大會另設團體計算 Bonus，和朋友一起參與會有更多的追加分數：5～9 隻＋5 分﹑10～14 隻＋7 分﹑15 隻以上＋10 分，即個人捉了 8 隻，兩人加起來有 15 隻的話，可以得到 8＋2（個人追加分）＋10（團體追加分），共 20 分。所以，玩家想快點兌換到所有獎品的話，就要和朋友一起參加活動。

全 13 款捕蟲大會限定獎品（遊戲截圖）

▼▼▼點擊大圖睇睇捕蟲大賽有哪13項獎品！▼▼▼

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全 13 款活動限定獎品

捕蟲大會共有 13 款獎品可以兌換，每次可以用 10 分和龍克斯兌換一份獎品。雖然每次龍克斯是隨機派發獎品，但 13 款獎品全兌換前，都不會重覆派發。除 13 款獎品外，累計 100﹑200﹑300 分都會有銅﹑銀﹑金獎盃（在活動翌日派發）。

自製捕蟲埸

雖說活動只要和朋友一起參加就很容易得到大量分數，但如果想每次都捉到更多昆蟲的話，其實也有方法。昆蟲大多在花﹑果樹和樹舂上出現，所以玩家可以先把這些集中一起，自製捕蟲埸，就能更易捉大量昆蟲。

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