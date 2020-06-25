《集合啦！動物森友會》Switch動物之森。早前曾報導過有駭客看不過眼黑市交易，於是使用Hacked Rom來免費派傑克貓等島民（村民/鄰居），引得大量回響。原來他還在進行中並越做越大：

海外媒體Polygon再次追訪動森駭客PokeNinja，原來他的免費送島民活動一直在進行中。但以一人之力應對數百位網民實在是求過於供。幸而PokeNinja的行徑引發了不少熱心人士主動要求幫忙，了解駭掉遊戲的方法並想幫手送島民。

傑克貓現時仍是最多人想要的島民（網絡圖片）

早前報導：【動物森友會／動物之森】駭客免費派傑克貓 抗衡RMT黑市買賣

PokeNinja於上月底開始結集了20位義士，組成了「Villager Haven」團隊擴大此活動，唯一目的就是無償免費送島民。網民只需要加入其Discord並說出想要的島民，等待一下便會有專人聯絡及送上。PokeNinja也說在最初450個要求當中，有一半都是想要傑克貓（Raymond），而第二位便是美玲（Judy）。雖然動森的熱潮已經減退不少，似乎大家對傑克的渴求仍然很高。

玩家終於收到傑克都很感謝（Villager Haven Twitter）

現時加入Discord的人數已高達3000人，為了應付需求PokeNinja更打算在之後增聘一倍人手。而除了用駭遊戲的方式，Discord內的人們亦自己用正常途徑來送島民。對於任天堂可能會封鎖，PokeNinja表示未擔心，他說外頭有更多的eBay島民買賣，還輪不到他這樣的小團隊。他更說如果Ban了他所有的主機，他仍會買過部新機繼續做。

在經Polygon報導後，執筆時Discord加入人數更超過了7000人。

（警告：使用經由hack game取得的遊戲道具／角色，有可能被任天堂封鎖戶口甚至鎖機，風險自付。）

情報來源：Polygon

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