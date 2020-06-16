【動物之森】買賣動物島民違規！任天堂開腔不排除對黑市採取行動

《集合啦！動物森友會》主打了所謂的「因為什麼都沒有，所以什麼都做得到」的自由玩法，讓玩家們能夠盡情發揮創意，打造出屬於自己的理想小島。除了能夠利用從遊戲中獲取或製作的家具、擺設等道具來裝飾整座島嶼之外，與玩家共同生活的其他島民動物也是一大重點。

在遊戲中，除了一開始的兩位預設島民以及前來露營地的島民之外，玩家可以都幫忙建置土地，然後在狸端機購買「哩數旅行券」前往隨機生成的島嶼邂逅剩下的島民。然而並不是所有玩家都能夠順利地找到心目中理想的島民。因此這成了玩家們頗在乎的要點之一，雖然不少玩家都抱持著隨緣的態度，歡迎各種形形色色的島民來到他們的島上居住，但也有人對島民精挑細選，甚至還有因此整理出了一張「人氣排行榜」。

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因此，玩家被影響到能夠找到一些人氣較高的島民，但在花費大量的「哩數旅行券」之後，最終卻可能依然落空。這時有些《集合啦！動物森友會》線上交易網站，也就是玩家口中的「黑市」，就此誕生了，玩家們可以在這些網站上透過鈴錢、哩數旅行券甚至是真實金錢來進行交易，不少人氣較高的島民也因此成為了網站上的「熱門商品」。然而，任天堂官方也漸漸注意到了這個現象。

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許多玩家選擇在拍賣網路上「轉售」即將搬離自己小島的島民。因為能前往該玩家的島嶼，就能夠說服想搬走的島民搬到自己的島上住。而現在任天堂也下定決心將會針對部分牽扯到真實金錢交易的「黑市」採取更進一步的行動。

日媒 J-Cast 與任天堂官方取得了聯繫，並詢問了他們對於這類網站的看法。根據任天堂官方的回應，玩家在「黑市」中以真實金錢進行交易的行為已經違反了任天堂的「購物服務規則」。在這些網站上，人氣動物「傑克」也是價格較高的商品之一，而在 J-Cast 向任天堂提供的截圖中，也能看到一張以 1555 日幣販售另一位人氣島民「茶茶丸」的頁面截圖。

以真實金錢進行交易的行為已經違反了任天堂的「購物服務規則」（任天堂官網擷圖）

根據報導中指出，一位任天堂發言人強調，如果玩家們接下來仍然持續進行各種涉及真實金錢的交易行為的話，那就有可能會面臨懲處。J-Cast 也在報導中揭露了任天堂可能會針對在日本拍賣網站上販售「茶茶丸」島民的玩家採取行動，但沒有明確地指出他們這波行動是否將會擴及到其他海外的黑市玩家身上。

目前來說，任天堂尚未針對《集合啦！動物森友會》的黑市交易發出正式的聲明，直到任天堂公開更進一步的消息，玩家還是得小心是否行為觸犯使用規章。

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