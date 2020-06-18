【動物之森】美少女戰士變身熱潮！服裝店買水手服、下載設計亦得

日本少女漫畫家武內直子在 1992 年創作的《美少女戰士》元素至今依然流行不退燒，尤其是動畫中首度打造出水手戰士以半透明裸體狀態進行變身的夢幻場面，更是日本動漫史上的一大經典之作。而就在任天堂於今年 3 月底發售全新遊戲大作《集合啦！動物森友會》之後，這款電玩就以能夠還原出各種經典 IP 的高自由創作度廣受全球玩家追捧。

《動物之森》服裝店水手服（遊戲擷圖）

不過隨著夏天來臨，越來越多玩家在刺蝟服飾店中發現一整套超多配色的「水手服」上架販售，就引發許多網友驚呼：「這根本是任天堂官方在鼓勵你玩《美少女戰士》！」

最近日本動森玩家就流行起還原《美少女戰士》變身動畫遊戲，呼朋引伴召集了最大登島人數 8 人，在燈光道具之下使用星星變身棒來完成一群水手戰士的換裝場景。

現在又有更厲害的神人級玩家出現了！這位《美少女戰士》死忠粉絲蒐集到了全部顏色的月亮椅子和星星燈，自行在《動物森友會》遊戲中還原出最高等級的美戰變身畫面，吸引近 4 萬網友狂讚。

這位 20 多歲的《美少女戰士》狂粉兼動森玩家 @kirapok0 也自行透過「我的設計」繪製出更為精細的各個水手戰士服裝，也想跟朋友一起玩變身畫面的朋友快繳出你的「設計欄位」，大家一起在《動物森友會》中少女心爆發大喊：「Make Up！」

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@kirapok0也有其他動畫的制服可以隨便大家下載！包括《你的名字。》、《百變小櫻》、《小魔女Do Re Mi》、《光之美少女》等▼▼▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】