《來自深淵：深沉靈魂的黎明》劇場版電影，講述黎明卿的一篇終於在香港上映，此部可愛獵奇作品相信不少動漫迷都期待已久；發行方的 Neofilms 新映影片亦有舉辦傳媒優先場，以下率先為大家提供無劇透的觀後感。

《來自深淵劇場版》是連接在2017年的13集TV版之後，講述眾人去到阿比斯（深淵）第5層與黎明卿交接與激戰的一幕。當年TV版在播放後廣獲好評，黑暗又吸引的設定令不少人都追看回原作的漫畫版，看看這神秘的白笛黎明卿是怎樣的一個人，以及有幾變態。筆者個人就忍著沒有看漫畫劇透，由 TV 版連接到此劇場版電影，感到甚是衝擊。

基本介紹：【來自深淵】黎明卿電影劇場版 暗黑虐心冒險神作香港7月2日上映

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瑪露露庫的片頭短片

在本篇播放之前，電影會先播放《瑪露露庫的日常》短片。當初在日本上映時其實是每周轉換一集共4集，而來到香港則一口氣4集全部播放。雖然觀感上可能會有點重覆感，但前3段短片都算是Fans Service幾有趣，第四段更講述了她（他）與白笛奧森相遇一幕。算是本篇前來個熱身。

這麼可愛一定是男孩子...（NFi 新映影片）

變態虐心的起承轉合

《來自深淵劇場版》由TV原班的Kinema Citrus製作，電影版的畫面更加精美，但說不上是非常誇張的提升。整套片的主軸都放在眾人與黎明卿及其女兒普魯修卡的接觸上。不劇透純粹用觀後感來說，此幕的舖陳確是精彩，在起承轉合的編劇大路之中包含了變態虐心與感人的元素，更不時會來個搞笑位令人哭笑不得，五味交集。雖然有些情節你大概都會猜到，但無阻其故事演出，包括聲優表現、殘酷事件的震撼等。

此作中獵奇的作畫不少，內臟及血腥的演出也很講究 … 例如肉碎內臟與分泌物擠壓時的效果，比TV版更「出色」，家長就不要看到角色外表可愛就帶小朋友去看了，應該會發惡夢的。在戰鬥方面《來自深淵劇場版》畫面雖不如超大規模製作像《我的英雄學院劇場版》那樣迫力，但整體是踏實而有驚喜的。畢竟不是戰鬥系作品，真正有戰力的也只有雷古一人，要戰勝傳說中的白笛，眾人也必需用智取而非力敵。

變態惡役科學家 黎明卿微妙的魅力

電影中的惡役黎明卿，亦在變態之中展現出其個人魅力。他的各種實驗為人類對深淵的探索帶來極大的貢獻，但就無視了一般道德倫理，在 TV 版我們都略知一二。雖設定為瘋狂科學家，像《FF7》寶條或者《禁書/超電磁砲》木原幻生那樣，研究至上甚至不惜用兒女來進行實驗。但黎明卿相較起來更有著一份對兒女非常識的「愛」，沒有純粹將他們視為道具。加上其紳士般的行為及對勝負毫不執著的性格，令他的對白有著一種超然但變態的感覺。在揭曉真相時的處之泰然，便更為強烈以及衝擊，再加上一些回憶的連接，會令人在衝擊之餘目瞪口呆又感到胃痛。電影版主題曲《Forever Lost》的歌詞也是填得非常不錯，描寫出黎明卿那種對深淵的追求，與及異於常人的扭曲價值觀。

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總結： 殘酷瘋狂TV版高質素的延伸

《來自深淵劇場版》電影說不上是大規模高經費製作，但有著出色的劇本與令人驚嘆的殘酷演出，根本上可以用瘋狂來形容，喜愛 Deep Dark Fantasy（誤）的話相信會非常滿意。作品因為也是之後第六層冒險的承接，所以也是Fans必看之作。看完之後相信會對「深淵的祝福」有著更好的理解。