【來自深淵】黎明卿電影劇場版　暗黑虐心冒險神作香港7月2日上映

《來自深淵》的電影劇場版《來自深淵：深沉靈魂的黎明》香港終於宣布7月2日上映！片商Neofilms新映影片在Facebook Tag更表示無刪減以日版原片播放，換句話說這日本評定R15的電影，在香港有可能被列為2B級甚至三級18禁影片（評審中）。

7月2日 黎明到來（NFi 新映影片）

《來自深淵》可謂筆者近年看過最深刻的作品，可愛的畫風、奇幻的世界、獨特的設計，本身像個歡樂大冒險。但作品卻暗藏著極度異常及殘酷至極的故事。這太過強烈的反差，相比起《魔法少女小圓》或《結城友奈是勇者》更加有過之而無不及。例如女主角在動畫版那一幕以及娜娜奇的故事… 相信有看的話都會非常認同。而在黑暗殘酷的同時，作品卻又成功營造出神秘又引人入勝的氣氛，加上根基設定仔細、角色及劇情吸引，微妙地有著令觀眾想一直追看的魔力，難怪連小島秀夫也迷上它（詳見下文）。

小島秀夫入坑《來自深淵》 網民：下部遊戲危險了一定會被影響（文章連結）

電影版《來自深淵：深沉靈魂的黎明》是TV動畫版的延續，講到莉可、雷古、娜娜奇三人落到深淵（Abyss/阿比斯）第五層繼續冒險，遇上作品中其中一個極黑暗的大人物，白笛之一的「黎明卿」波多爾多。

官方劇照：

+ 3 + 2

《來自深淵：深沉靈魂的黎明》在日本上映後已得到絕佳的評價，被指戰鬥非常精彩，劇情的連續衝擊看到忘記了哭等。在anikore的2020年動畫評分排行高居榜首，不看實在對不住自己。另外到時記得準時入場，因為新映表示電影的片頭會播出四集14分鐘特典影片《瑪露露庫的日常》。

（NFi 新映影片／ⒸAkihito Tsukushi, TAKE SHOBO/MADE IN ABYSS “Dawn of a Deep Soul” PARTNERS）

以下內容取自官方新聞稿：

話題作品新製續作 繼續暗黑冒險之旅

漫畫《來自深淵》由土筆章人創作，自2013年開始連載，並在2017年改編成合共13話的電視動畫，而作為續篇的新作電影《來自深淵：深沉靈魂的黎明》將於今個夏天登上香港大銀幕！《來自深淵》的故事發生在一個名為「阿比斯」的秘境，這是一個棲息著各種奇妙生物、深不見底的縱向洞穴，亦埋藏著現時人類無法製作出來的貴重遺物。如此不可思議的阿比斯，長久以來吸引不少稱為「探窟家」的冒險者前來挑戰，當中包括以母親為目標、立志成為偉大探窟家的孤兒莉可。夢想成為探窟家並解開阿比斯之謎的她，與失去記憶的機械人雷古，以及半途遇見、外形如兔子且毛茸茸的娜娜奇，一起踏上冒險之旅。

日本上映前夕改評級 電影重現原著殘酷情節

《來自深淵》的電視動畫講述了莉可與雷古如何展開冒險，以及遇見娜娜奇的情節，而劇場版《深沉靈魂的黎明》則繼續描述他們的旅程，到達深淵五層遇上娜娜奇的仇人波多爾多的情節。作品雖以可愛的小孩為主要角色，然而他們的冒險卻是異常地殘酷。在日本，劇場版原本預定以PG12（即未滿12歲建議由成人伴隨觀賞）評級上映，評級卻在上映前夕修改成R15+（即只准15歲或以上人士觀賞）。劇場版在日本上映首日榮登「PIA電影調查初日滿足度調查」第一名，觀眾看罷更大讚「看過原作，原本對能否好好以影像表現出來半信半疑，看罷覺得超乎想像」！

土筆章人過往曾在訪談中提到：「我不想畫『只要努力就會變強』的故事，而是即使弱小、受傷，仍不停前進、不輕易放棄的精神」。在今次的劇場版中，將有怎樣的冒險，等待著莉可、雷古和娜娜奇？

故事大綱

「阿比斯」——世界中唯一一個尚未被完全探索的秘境，是一個棲息著各式各樣的奇妙生物、巨大而深不可測的神秘縱向洞穴。不可思議的阿比斯一直吸引探窟家一次又一次地前往冒險，當中少女莉可亦夢想成為如母親般的偉大探窟家。某天，莉可發現母親萊薩的白笛，因而決定要與想要尋回記憶的機械人雷古，一同前往阿比斯的最深處，新伙伴娜娜奇也在半途加入。在前往深界五層之際，他們遇到了黎明卿及他的女兒普魯修卡，並逐漸發現深淵與生骸的秘密…

角色介紹