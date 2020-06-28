《不起眼女主角培育法fine》電影短評｜自問記者都算是《不起眼》的fans，由數年前追看動畫版第一、二季，後來再回看原作小說版補完故事後，再入場睇「fine」電影劇場版，難得有一套作品故事圓滿收官，最後彩蛋更加是送給fans最後及最好的禮物，粉絲必睇。

記者早年看畢首2季《不起眼女主角培育法》後，就被故事、角色設定等深深吸引，超級宅的男主角「倫也」、成熟的「詩羽」學姐、傲嬌青梅竹馬的「英梨梨」以及存在感有如路人般低的「女主角」的「惠」，一眾角色性格極端得來又令人深刻難忘。故事慢慢看到眾角色的成長（當然包括惠的存在感愈來愈重），角色間的情感互動、喜歡及背叛，都表現得恰到好處。以2季動畫交待人物細節故事之後，終於來到電影劇場版最後篇章。記者入場前早已看畢原作小說版，入場前有點擔心如何在2小時的電影內，交待原作那麼多的故事份量。幸而看畢，發現這個擔心只是杞人憂天...

《不起眼女主角培育法》由「深崎暮人」人設作畫，非常漂亮

開場，就已經直接切入故事，完全沒有回顧或介紹，雖然沒有顧及「第一次」睇的觀眾，但對於fans而言，明快地直入故事中樞，沒有拖泥帶水。劇場版不單保留了原作大量爆笑的「對話梗」，人物分鏡角度、顏色處理都比TV版出色，很快便可以令觀眾投入故事之中。原作故事中花了不少時間來描述倫也的宿敵（不單搶了詩羽及英梨梨，而且更對倫也的第二款同人遊戲作品批評得體無完膚）「紅阪朱音」，但來到了劇場版就刪減了不少倫也與她的故事。另外，今集重點放在倫也及惠的感情線上，詩羽及英梨梨的戲份明顯比起小說版少了，雖然對學姐及英梨梨fans來說有點可惜，但直接令故事節奏更加明快，令觀眾睇得非常投入。

▼▼▼▼《劇場版 不起眼女主角培育法fine》角色劇照及關係圖（點下圖放大）▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

當然電影劇場版的「資源」明顯比TV版多，因此可以看到整套電影的作畫質素比TV版更高，這亦都是fans加分的地方。

記者在去年尾已在日本入場率先睇，當時免費派發的入場特典「色紙」及「短篇小說」。可惜香港上映時因為疫情關係，而未能製作特典有點可惜。（林勇攝）

始終只是記者個人感想短評，故事劇情就不在這裡多講及評論，但值得一提，電影完結出名單後，還有長達數分鐘的「彩蛋」原創結局，講述眾人多年後的故事，為原作完美撒花，亦都是送給fans最後、最好的禮物。