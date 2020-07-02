百變小櫻 香港限定櫻の夢花園 必買小櫻精品攻略 5米基路仔許願池

遊戲動漫
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百變小櫻Clear咭『櫻の夢花園』在元朗開幕！室內限聚令放寬，各大商場開始重啟活動，即日至8月31日，元朗區這個商場展覽勁多影相位、有IG玩家要食住影的Sakura甜品店，爆多Sakura必掃精品，吉祥物基路仔更有多款專為活動設計的新造型，即時率先睇。

百變小櫻插畫

「5米高 基路仔幻彩許願池」

↓↓↓小櫻+基路仔可愛造型全checking↓↓↓

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↓↓↓其他櫻色8大打卡靚位↓↓↓

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小櫻活動首輪主要影相打卡，以及讓商場內電子付款方式消費達指定金額的人，換領精美的別注特別商品，比如雙層甜品碟、套杯等等。7月17日起，Pop up store就會開張，當中包括過百款公開發售商品，還有商場會員The Point by SHKP以點數換領的小禮品。（點圖即check）

↓↓↓18款必買必換小櫻／基路仔精品↓↓↓

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YOHO MALL「百變小櫻Clear咭『櫻の夢花園』」

日期：2020年7月3日至8月31日 (期間限定店7月17日起)

時間：上午10時至下午10時

地點：YOHO MALL I及II中庭

入場詳情：免費開放

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