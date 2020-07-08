《薩爾達傳說：曠野之息》續作接近完成？　配音動態引發網民猜想

《薩爾達傳說：曠野之息》以豐富的遊戲性以及龐大的開放世界設計成功吸引了大量玩家購入Nintendo Switch主機，上市當年更毫無懸念地橫掃了許多年度遊戲大獎。在不少玩家還在流連忘返之際，任天堂在2019年的E3發表會上驚喜公開了《薩爾達傳說：曠野之息》續作開發中的消息，展示了一段林克與薩爾達調查神秘遺跡的前導預告片。然而，任天堂並沒有明確地公開本作的上市時間。

據外媒的報導，在遊戲中為角色里巴爾（Revali）以及薩爾達（Zelda）擔任西班牙語配音員的Marc Navarro以及Nerea Alfonso最近在一場訪談中揭露了一個令人震驚的消息，甚至還可能暗示了這款續作的開發可能已經正式接近完成了，但事實真的是如此嗎？

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Marc Navarro以及Nerea Alfonso在6月28日出席了西班牙網路廣播節目A Coffee with Nintendo。而兩人在節目上談論到的內容，也立刻在網路上掀起了另一波《曠野之息2》的全新傳聞，即使兩位配音員都沒有揭露太多關於這款作品的細節與內容。

Game Reactor在最新一篇報導中聲稱Marc Navarro以及Nerea Alfonso兩人都已經完成了他們在《曠野之息2》所有的西班牙文配音工作。受到大量媒體引用。由於外語版本的配音通常都是在一款遊戲接近或已經完成之後才會開始進行的，但這兩位配音員在廣播節目中其實完全沒有提到他們已經完成了配音工作。所以這是出了什麼問題呢？

在廣播節目的開頭，兩人先是花了一小段時間談論他們的工作過程，表示雖然他們常常拿到沒有任何前後文的劇本，但偶爾也會被稍微告知一些關於錄製中片段的些許資訊。又過了一段時間，兩位配音員似乎差點就要透露一些關於《曠野之息2》的細節，但很快就收了回去，並強調他們原本其實並不知道自己在為哪款遊戲進行配音。

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熟悉西班牙文的推特用戶Risu回應了其中一份關於廣播內容的報導，並表示Marc Navarro以及Nerea Alfonso兩人完全沒有在節目中證實他們已經完成了所有的配音工作，但確實有稍微暗示了這點。在訪談的中後段，Alfonso表示她並不知道自己的角色會出現在哪段劇情中，因為她所配音的台詞內容通通都被打散混合在一起，也缺少了任何的前後文。

Risu表示兩位配音員在訪談中都盡量避開了任何可能違反他們與任天堂簽署的保密條款（NDA）的問題，對於許多回答也都在故意裝傻，避免任何形式的外流或劇透。

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「薩爾達在第一款遊戲中遇到了許多怪事，這點到了續作中也一樣，但我們還沒有配到那些部分。」Alfonso表示。這場A Coffee with Nintendo廣播節目的訪談並沒有揭露任何《曠野之息2》已經接近完成的證據。而是暗示了這兩位配音員可能才剛剛開始錄製一些較為重要的部分，但訪談中完全沒有提及他們已經完成了所有部分的配音工作。

期待《曠野之息2》的粉絲們目前仍然還在等待著任天堂在新的Nintendo Direct活動中揭露續作的新消息，甚至是公開另一支預告片、上市日期。畢竟索尼與微軟目前都已經公開了他們的次世代主機，而任天堂勢必也得拿出一些殺手鐧才行，而《曠野之息2》的確就是最令玩家們期待的作品。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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