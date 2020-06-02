【動物之森】Zelda林克亂入無人島！？網友瘋狂追問如何造出神殿

任天堂在今年 3 月正式發售的 Switch 遊戲大作《集合啦！動物森友會》（動物之森），於COVID-19新冠肺炎疫情時期更加促進銷量，儼然已經成為了全球時下最火紅的「居家防疫必備神器」，讓玩家即使不出門也可以開心在電玩中與各方好友連線互動、參觀彼此專屬的無人島，光是看見日本新宿瘋排隊買《動物森友會》比字典還厚的攻略本就可以知道這部遊戲受歡迎的程度。《動物森友會》以自由創作度極高的功能備受各方玩家讚賞，許多人甚至用來追星做出 BTS 整套打歌服，不過現在居然還出現了驚人還原出任天堂另一大遊戲《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）？

日本網友 @torinodesu 就分享了自製的《動物森友會》版《薩爾達傳說》，令許多網友驚訝：「怎麼可以在島上設置守護者？」、「居然有《薩爾達》神廟！這是什麼樣的傢俱才能擺出來？」、「一看到動森的星星碎片，我就一秒回憶起《薩爾達傳說》」。▼▼▼

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不過仔細觀察就會發現這些並不是《動物森友會》真實的遊戲畫面，而是這位神人繪師自行模仿的圖畫創作，神似動森的畫面讓許多網友乍看之下都瞬間以為這真的是 Switch 上的電玩鏡頭。日本網友 @torinodesu 的神創作很快就引發超過 5.1 萬網友狂讚，包含諸多喜歡《薩爾達》的西方玩家也忍不住留言：「你畫得實在太美了！」甚至有人愛到直接將林克的背影設為手機桌布。

不過如果你是真的想在《動物森友會》遊戲中創造出一個《薩爾達》主題世界的話，已經也有玩家 @tomato_gamezuki 發想出利用動森道具擺出「克洛格果實」的可愛佈置，絕對會讓同樣玩過《薩爾達》的朋友一目了然！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】